Chiến lược của 4 'ông lớn' Kpop năm 2023

Theo Naver, sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều công ty giải trí đã xây dựng và đưa ra những kế hoạch phù hợp để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Dựa vào báo cáo tài chính, năm 2022 kết thúc với thành công rực rỡ thuộc về các nghệ sĩ trực thuộc HYBE.

Năm 2023 mở ra mục tiêu chiếm lĩnh thị trường toàn cầu của 4 "ông lớn" gồm HYBE Labels, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment. Trang Naver cho biết chiến lược phát triển của các công ty sẽ được thể hiện qua các từ khóa khác nhau.

Theo Naver, HYBE đưa ra kế hoạch tối đa hóa hiệu quả chiến lược phát triển toàn cầu thông qua từ khóa “đa nhãn hiệu”. Big Hit Music, Source Music, Pledis Entertainment, Belift Lab, KOZ Entertainment và ADOR là các công ty trực thuộc HYBE Labels.

2022 là thời điểm quan trọng với HYBE khi “át chủ bài” BTS đã bắt đầu thời gian gián đoạn để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu công ty không linh hoạt ứng phó với rủi ro, họ có thể đánh mất lòng tin của các cổ đông. Bởi vậy, HYBE Labels quyết định xây dựng cấu trúc hoạt động dựa trên nền tảng nhãn hiệu riêng, tạo ra nhiều hình thức kinh doanh, mở rộng nền tảng fandom toàn cầu Weverse và thúc đẩy hợp tác giữa các ngành nghề liên quan.

Ở thời điểm hiện tại, chiến lược của HYBE đang cho thấy những hiệu quả bước đầu khi chứng kiến thành công vang dội của hai nhóm nhạc nữ NewJeans và Le Sserafim - nghệ sĩ trực thuộc các nhãn hiệu con của HYBE Labels là ADOR và Source Music. Với những kỷ lục ấn tượng cả về nhạc số lẫn tiêu thụ album, sự đột phá của các nhóm nhạc nữ đã giúp HYBE thành công trong việc giảm 65% sự phụ thuộc vào BTS.

Theo báo cáo chiến lược kinh doanh 2023, HYBE sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu bằng cách lần lượt ra mắt các nhóm nhạc nam của Pledis Entertainment – đơn vị đang quản lý Seventeen và KOZ Entertainment – nhãn hiệu do Zico đứng đầu.

Theo đại diện HYBE chia sẻ, hai nhóm nhạc nam sắp tới đều được tuyển chọn khắt khe, đáp ứng được các tiêu chí cả về khả năng tự sản xuất lẫn kỹ năng hát nhảy toàn diện, nhằm tạo ra nhóm nhạc dẫn dắt thế hệ thần tượng thứ 5 Kpop.

SM chứng minh vai trò là thế lực dẫn đầu xu hướng mới Kpop khi đưa ra chiến lược một cách trực quan hơn về thế giới được kết nối thông qua văn hóa mà không có ranh giới của thực ảo, lứa tuổi hay thế hệ.

Năm 2021, SM đã giới thiệu SM Content World thông qua SMCU và Metabolic Origin Story. Dựa trên chương trình này, họ đã tạo ra Kwangya - thế giới sáng tạo vô tận của SMCU. Ở đó, các nghệ sĩ của SM như TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT 127, NCT Dream, WayV, aespa… được trải nghiệm sự tự do vô hạn. Thế giới quan cụ thể của mỗi nhóm cũng liên tục được hợp nhất, chia rẽ và biến đổi với những thành viên khác nhau.

Dựa trên logic này, môi trường hợp tác của riêng SM được tạo ra. Mới đây, SM Town Live 2023: SMCU Palace@KWANGYA được tổ chức vào ngày 1/1 đã được tích hợp vào SM Universe bằng cách tái hiện lại loạt bài hát bất hủ hoặc tạo ra những sự kết hợp hoàn toàn mới.

Ngoài ra, nhóm nhạc nữ được mệnh danh là Avengers gồm những “át chủ bài” của SM là BoA, Tae Yeon Hyo Yeon (SNSD), Seulgi, Wendy (Red Velvet) và Karina, Winter (aespa) sẽ trở lại với Stamp On It vào ngày 16/1. Trong khi đó, SuperM - đơn vị biểu diễn mạnh nhất của SM gồm Tae Min (SHINee), Baek Hyun, Kai (EXO), Tae Yong, Mark, Lucas, Ten (NCT) cũng dự kiến tiếp tục hoạt động trong năm nay để kịp thời gian Tae Min xuất ngũ.

Bên cạnh đó, NCT cũng sẽ ra mắt một nhóm nhỏ mới ở Nhật. Một nhóm nhạc nam khác không thuộc hệ thống NCT cũng sớm debut trong năm nay.

Năm 2021, JYP đã đạt thành công vang dội khi cho ra mắt nhóm nhạc nữ Nhật Bản NiziU thông qua Nizi Project. NiziU gây chú ý khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có hai lần vượt mốc 100 triệu lượt streams trên BXH Oricon. Thừa thắng xông lên, JYP đẩy mạnh chiến lược bản địa hóa bằng cách giới thiệu chương trình đào tạo thần tượng Hàn Quốc ở nước ngoài.

Chiến lược “Toàn cầu hóa bằng bản địa hóa” mà JYP đã nhiều lần tuyên bố, sẽ chính thức được triển khai. Bắt đầu từ năm nay, công ty sẽ ra mắt nhóm nhạc Trung Quốc thông qua dự án Project C - phiên bản nam của NiziU Nhật Bản. Bên cạnh đó, A2K - dự án debut nhóm nhạc nữ toàn cầu hoạt động tại Bắc Mỹ - cũng được tiến hành.

Theo Naver, JYP đang bước vào quá trình “toàn cầu hóa” phá vỡ ranh giới giữa các quốc gia và khu vực. Một ví dụ điển hình là việc phát hành album tiếng Hàn của NiziU. Điều này khiến công chúng chú ý đến việc nhóm nhạc Nhật Bản sẽ được chấp nhận việc phát hành album và thực hiện các hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc như thế nào.

Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ sự trở lại của các nhóm nhạc mới thế hệ 4 gồm NMIXX với đội hình 6 thành viên sau khi Jinni rút lui và Xdinary Heroes – nhóm nhạc nam trực thuộc công ty con của JYP. Cuối cùng, nhóm nhạc nam được chọn thông qua chương trình thử giọng của đài SBS LOUD cũng được lên kế hoạch ra mắt trong năm 2023.

Trong 5 năm trở lại đây, YG đã trải qua những chuỗi ngày đen tối nhất trong hành trình gây dựng và phát triển suốt 26 năm. Năm 2019 chứng kiến sự ra đi của thành viên nhóm Big Bang – Seungri sau khi bị tuyên án là thủ phạm chính của bê bối Burning Sun.

Một năm sau, Dae Sung vướng tranh cãi tiếp tay cho các doanh nghiệp kinh doanh trái pháp thuê mặt bằng tại tòa nhà của nam ca sĩ. Theo đó, loạt bê bối trong quá khứ của T.O.P và G-Dragon cũng được gợi nhắc lại. Hàng loạt scandal nghiêm trọng khiến cái tên Big Bang dần mất đi thiện cảm trong lòng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Yang Hyun Suk còn bị cáo buộc đã dọa giết Han Seo Hee khi cô cố gắng báo cáo tội danh sử dụng ma túy trái phép của B.I vào năm 2016. Vì thế, toà án đã quyết định mở một cuộc thẩm vấn các nhân chứng khác để xét xử vụ án giữa Yang Hyun Suk và Han Seo Hee.

Vận xui tiếp tục đến với YG khi iKON, T.O.P, Tae Yang, Dae Sung thông báo chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với công ty. Trước đó, hai thành viên nhóm TREASURE Bang Ye Dam và Mashiho cũng được báo cáo rời nhóm. Theo Naver, sự ra đi của các thành viên Big Bang có thể làm lung lay vị thế của YG.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng công ty vẫn có cơ hội khôi phục thời kỳ hưng thịnh khi người sáng lập YG - Yang Hyun Suk vừa được tuyên bố vô tội với mọi cáo buộc. Thực tế, Yang Hyun Suk là người đã làm nên vinh quang của YG. Bởi vậy, sự trở lại của ông cũng được kỳ vọng sẽ vực dậy màu sắc và cá tính âm nhạc độc đáo của YG.

Bên cạnh đó, BlackPink – nhóm nhạc “gánh" hơn một nửa doanh thu của YG cũng sẽ đánh dấu sự đổi mới ngay sau khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kết thúc, bắt đầu từ màn debut của chị cả Ji Soo.

Đặc biệt, màn debut được ấp ủ suốt thời gian dài của nhóm nữ mới mang tên Baby Monster cũng được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn, giúp thay đổi vận mệnh của YG.

