Chiến lược after-credit đầy nhàm chán của Marvel

After-credit là đặc trưng của phim Marvel. Tuy nhiên, nó đang dần trở nên nhàm chán trong mắt người hâm mộ.

Kể từ khi Marvel Studios thành lập, các đoạn after-credit đã trở thành dấu ấn đặc trưng của hãng phim này. Từng là điểm đặc biệt và là sợi dây quan trọng gắn kết các nhân vật trong vũ trụ Marvel với nhau, song hiện after-credit dần kém thu hút.

Theo Variety, các đoạn after-credit đôi khi hé lộ diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Ví dụ, trong after-credit của Ant-Man năm 2015, phân đoạn Hank Pym (Michael Douglas thủ vai) cho Hope van Dyne (Evangeline Lilly đóng) xem bộ đồ Wasp tiết lộ việc Hope sẽ đóng chính trong bộ phim Ant-Man and the Wasp, ra mắt năm 2018.

Trong Doctor Strange (2016), chuyến thăm của Thor (Chris Hemsworth thủ vai) tới thánh địa của Stephen Strange (Benedict Cumberbatch đảm nhiệm) đã mở ra cuộc hành trình tìm kiếm cha của Thor trong Thor: Ragnarok.

Thần Sấm xuất hiện trong after-credit của Doctor Strange 1.

Trong vài trường hợp, after-credit cũng giới thiệu các nhân vật mới của vũ trụ Marvel. Sự xuất hiện của Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen đóng) và Pietro Maximoff (Aaron Taylor Johnson đóng) trong phần cuối bộ phim Captain America: The Winter Soldier năm 2014, là tiền đề cho những vai trò quan trọng của họ trong Avengers: Age of Ultron năm 2015.

After-credit của Doctor Strange in Multiverse of Madness, ra mắt cuối tháng 5, đã giới thiệu nhân vật Clea (Charlize Theron thủ vai). Clea gặp Strange trên phố và hỏi anh có dám cùng cô tham gia nhiệm vụ mới tại Dark Dimension hay không.

Các nhân vật mới được hé lộ qua after-credit của Marvel.

Gần đây, khán giả mong chờ những diễn biến mới xoay quanh đội Vệ binh Dải ngân hà sẽ được hé lộ trong after-credit của Thor: Love and Thunder. Vai trò của họ rất quan trọng đối với phần 3 của dự án Guardians of the Galaxy, ra mắt vào tháng 5/2023.

Trái với trông đợi của người hâm mộ, Marvel lại hé lộ sự xuất hiện của Hercules (do Brett Goldstein thủ vai) trong after-credit mới nhất.

Hercules lần đầu tiên được nhắc đến thông qua lời thoại của Zeus trong after-credit của Thor: Love and Thunder. Sau khi bị Thor đánh bại, Zeus không cam tâm nhìn các vị thần cổ đại trở nên lép vế so với các siêu anh hùng. Ông yêu cầu con trai là Hercules phải hạ gục Thor. Hercules đáp lại: “Vâng thưa cha”.

Brett Goldstein đóng vai Hercules trong dự án mới của Marvel. Ảnh: Radio Times.

Tương tự trường hợp của nhân vật Clea, Marvel không cho biết chính xác khi nào Hercules sẽ xuất hiện. Trong truyện tranh, Hercules ban đầu là kẻ thù của Thor, song sau này hai người trở thành bạn bè.

Với hơn 25 bộ phim hiện có, việc thêm các nhân vật mới vào vũ trụ Marvel khiến nhiều khán giả cảm thấy nhàm chán. Họ cho rằng after-credit đã không còn hiệu quả như thời gian đầu.

Variety cho biết Marvel đang phát triển thêm về mảng after-credit. Do đó, rất khó để hãng phim này lược bỏ chúng trong các dự án sắp tới của mình, kể cả khi khán giả không còn hứng thú.