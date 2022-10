Chiến dịch vàng giúp Novaon Digital ẵm cúp MMA Smarties Vietnam 2022

Tại MMA Smarties Award năm nay, với giải pháp công nghệ tích hợp dành cho nhãn hàng Peugeot (Thaco), Novaon Digital đã giành chiến thắng hạng mục Lead Generation tại Việt Nam.

Giải thưởng danh giá MMA SmartiesAwards được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những chiến dịch mobile marketing chất lượng cao, đạt được các tiêu chí về độ đa dụng, sự sáng tạo, tính khả thi và khả năng đem đến tầm ảnh hưởng tích cực với người dùng.

Năm nay, MMA Smarties Vietnam vinh danh Novaon Digital với giải đồng “Lead Generation” vì đã thể hiện tiềm năng trong lĩnh vực MarTech và cả trong tổng thể chiến dịch.

Trực tiếp giải quyết bài toán về kinh doanh cho Peugeot

Chiến dịch “Peugeot: How the white lion adapted to thrive” của Novaon Digital được đánh giá cao, trước hết thể hiện trong hiệu quả kinh doanh rõ rệt đem lại cho Peugeot vào đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng.

Năm 2021, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn của Covid-19. Do giãn cách xã hội, vấn đề đi lại hạn chế, sản lượng ôtô tiêu thụ sụt giảm. Trong nhiều tháng liền, Peugeot đối mặt với doanh số bán thấp.

Novaon Digital đoạt giải Lead Generation tại MMA SmartiesAwards.

Cuối năm 2021, dự đoán diễn biến Covid-19 sẽ có dấu hiệu tích cực, Peugeot nhận thấy đây là “thời điểm vàng” để vực dậy. Thương hiệu đặt tham vọng hồi phục ngay trong khoảng thời gian quý I/2022 để đi trước đón đầu.

Tận dụng dòng xe SUV vốn có lợi thế cạnh tranh vượt trội, Peugeot đặt mục tiêu duy trì doanh số bán trước dịch. Mặt khác, hãng ưu tiên tối ưu hệ thống nội tại để thay đổi cách thức tiếp cận với khách hàng.

Customer-centric: Sáng tạo lấy chân dung khách hàng làm trọng tâm

Chiến dịch tiếp cận nhóm đối tượng Mega-Llennials - những người đi trước dẫn đầu trong thế hệ Y. Họ là nhóm người tự tin, sáng tạo, khao khát thể hiện bản thân mình không giới hạn. Họ là chân dung chủ nhân hoàn hảo dành cho thiết kế mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và khả năng thích ứng địa hình của các dòng SUV Peugeot.

Mega-llennials - đối tượng mục tiêu của chiến dịch.

Novaon Digital đào sâu vào nghiên cứu về khách hàng mục tiêu và tìm ra những tiêu chí của khách hàng khi chọn xe: Mong muốn sự yên tâm, đảm bảo trong việc sở hữu chiếc xe ôtô riêng. Với khía cạnh này, Novaon Digital đã phát triển ý tưởng truyền thông khuyến khích họ sở hữu phương tiện cá nhân, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ của họ và người thân trong di chuyển.

Tiêu chí thứ hai là tìm kiếm "deal tốt, giá hời” trong thời điểm khó khăn. Với tiêu chí này, những khuyến mãi lớn, ưu đãi thuế trước bạ hoặc chương trình bảo hiểm - chính sách ưu tiên người dùng trong thời điểm khó khăn của Peugeot - được tiếp cận họ với thông điệp phù hợp.

Novaon Digital xác lập triển khai trên đa kênh là báo điện tử, mạng xã hội, các hội nhóm và diễn đàn - nơi tập trung lượng traffic lớn của khách hàng mục tiêu.

Đối với Peugeot, Novaon Digital nâng cấp hệ thống CRM của hãng, giúp hiểu người tiêu dùng online thế hệ mới tốt hơn. Mặt khác, Novaon Digital thiết lập một tổng đài nội bộ để kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng lead, tập hợp lead chưa chất lượng và trả về các đề xuất tối ưu hóa.

Tương lai của sáng tạo và công nghệ

Tính đổi mới của chiến dịch nằm ở phương pháp tiếp cận hợp lý và cải tiến hệ thống công nghệ đúng lúc. Với mục tiêu rõ ràng, chiến dịch không lãng phí ngân sách cho các hoạt động outbound tốn kém, thay vào đó đưa ra cách thức tiếp cận gọn gàng, tiết kiệm chi phí - điều mà mọi thương hiệu cần sau tổn thất tài chính do Covid-19.

Novaon Digital tối ưu hóa công nghệ để mang tới cho khách hàng giải pháp tối ưu.

Chiến lược lead generation bởi công nghệ đã giúp Peugeot biến bất lợi thành cơ hội, vươn lên tăng trưởng vượt trội, mở rộng thị phần trên thị trường Việt Nam. Chiến dịch mang về cho Peugeot vị thế vị trí cao trong phân khúc xe hơi châu Âu, với thị phần tăng 1,6 lần so với thời điểm chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tăng trưởng kinh doanh đầu năm 2022 của Peugeot vụt lên gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khép lại một mùa giải MMA Smarties Vietnam, Novaon Digital tin tưởng rằng tương lai ngày càng có thêm các giải pháp công nghệ đầy sáng tạo được đề xuất. Từ đó, hiệu quả marketing - kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng được thúc đẩy. Novaon Digital đồng hành cùng nhãn hàng trong việc lan tỏa sứ mệnh này.

Là tổ hợp giải pháp về trải nghiệm thương hiệu (brand experience solutions), Novaon Digital không ngừng khai thác sức mạnh của chiến lược - giải pháp công nghệ - tư duy sáng tạo đổi mới. Với đội ngũ hơn 800 chuyên gia về digital marketing và hệ thống công nghệ/dữ liệu tiên tiến, Novaon Digital đã đồng hành và đem lại thành công cho các khách hàng lớn trên 20 ngành: Ôtô, điện máy, vật liệu xây dựng, FMCG, giáo dục... Độc giả tìm hiểu các giải pháp của Novaon Digital tại: novaondigital.com.