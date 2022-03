Chiến đấu cơ Ba Lan khó được chuyển giao cho Ukraine

Ba Lan cho biết sẽ chuyển giao những chiếc MiG-29 cho Ukraine, nếu Washington đảm bảo việc cung cấp máy bay F-16 thay thế cho Warsaw.

Các quan chức Mỹ cho biết nước này đang thảo luận việc hỗ trợ Ba Lan nếu Warsaw quyết định chuyển giao các chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine. Dù vậy, quá trình này có thể mất nhiều thời gian.

Tại cuộc họp với Quốc hội Mỹ ngày 5/3, Tổng thống Ukraine Zelenskiy kêu gọi phương Tây viện trợ những loại máy bay do Nga chế tạo cho Ukraine.

"Chúng tôi đang cân nhắc những khả năng có thể hỗ trợ Ba Lan nếu nước này chuyển giao máy bay cho Ukraine”, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, từ chối đưa ra chi tiết về các biện pháp hỗ trợ.

Chính quyền Biden không phản đối việc Ba Lan viện trợ máy bay cho Ukraine - điều có thể làm leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO, theo Politico.

Việc chuyển giao máy bay phức tạp hơn nhiều so với các lô vũ khí bộ binh. Vận chuyển bằng đường không đến Ukraine lúc này không còn an toàn. Các công nghệ nhạy cảm trên máy bay F-16 do Mỹ chế tạo cũng phải trải qua quá trình pháp lý gắt gao nếu muốn chuyển giao đến Ba Lan.

Loại máy bay MiG-29 (trái) và F-16 được trang bị cho Không quân Ba Lan. Ảnh: Không quân Mỹ.

Tuần trước, TASS dẫn thông báo của Hải quân Ukraine nói rằng Bulgaria, Ba Lan, Slovakia sẽ chuyển giao tổng cộng 70 máy bay MiG-29 và Su-25 cho Ukraine.

Tuy nhiên, các nước sẽ khó thực hiện nếu không được Mỹ đảm bảo chuyển giao máy bay thay thế. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 3/3 phủ nhận thông tin chuyển giao MiG-29 cho Ukraine.