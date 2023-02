'Chiến binh Ong' là siêu anh hùng tệ nhất trong mắt con trai

Ngôi sao của "Quantumania", Evangeline Lilly, tiết lộ cậu con trai 11 tuổi từng gọi cô là "Avenger tệ nhất" và thích mẹ đóng Người Sắt hơn.

The Wasp được thủ vai bởi Evangeline Lilly.

Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America, nữ diễn viên Evangeline Lilly tiết lộ con trai cô rất thích xem phim Marvel. Tuy nhiên, hình ảnh siêu anh hùng của cô từng bị con trai đánh giá thấp.

"Thằng bé hay thích khoe mẽ với bạn bè của mình, kiểu như tớ biết tỏng cả rồi, mẹ tớ chính là Wasp (Chiến binh Ong). Nhưng trước đó, khi tôi lần đầu tiên đóng vai siêu anh hùng, thằng bé đã nói mẹ ơi, tại sao mẹ lại trở thành Avenger tệ nhất? Tại sao mẹ không làm Người Sắt hay ai đó tuyệt vời như thế?”, cô chia sẻ.

Chiến binh Ong càng lúc càng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Điều đó khiến con trai Lilly có suy nghĩ khác. “Hiện tại, khi hình tượng Wasp nổi tiếng hơn, con tôi lại thay đổi thái độ và luôn miệng nói rằng mẹ nó thật tuyệt”, cô tiết lộ thêm.

The Wasp cùng Ant-Man sẽ trở lại màn ảnh rộng trong Quantumania. Ảnh: Marvel Studios.

Evangeline Lilly sinh năm 1979, là diễn viên gốc Canada. Cô từng tham gia nhiều dự án lớn nhỏ trước khi đóng vai siêu anh hùng Wasp trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, bắt đầu với Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

Lilly từng chia sẻ rằng cô muốn Marvel Studios tạo ra một phần phim riêng do cô đóng vai chính. Bởi theo cô, nhân vật Wasp phần lớn vẫn chưa được khám phá và có nhiều tiềm năng khai thác. Hơn nữa, cho tới nay mới chỉ có ba phim MCU xoay quanh nữ siêu anh hùng. Đó là Captain Marvel, Black Widow và gần đây là Black Panther: Wakanda Forever.