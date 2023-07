Chiêm ngưỡng nét nghệ thuật khắp đường phố George Town - Penang

Tác phẩm nổi tiếng bậc nhất khu vực này là Little Children on a Bicycle (tạm dịch: Những đứa trẻ trên chiếc xe đạp) sáng tác năm 2012. Từng được The Guardian đề cử là một trong 15 bức tranh tường đẹp nhất thế giới, tác phẩm sống động thể hiện chân thật biểu cảm của hai đứa trẻ đang chơi và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của chúng. Từ khi vinh danh, tác phẩm thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến xếp hàng, chờ check-in. Ảnh: Squarespace.