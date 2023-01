Chiếm đoạt tiền lương đồng nghiệp, người đàn ông bị bắt sau 30 năm

Chiếm đoạt 6,9 triệu đồng của đồng nghiệp rồi bỏ trốn từ Quảng Ninh vào TP.HCM, ông Còn bị bắt giữ theo quyết định truy nã toàn quốc về tội Tham ô tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Còn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã bắt giữ bị can Nguyễn Văn Còn (68 tuổi, ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) theo quyết định truy nã toàn quốc về tội Tham ô tài sản.

Theo công an, năm 1993, ông Còn là công nhân tại xí nghiệp sản xuất xây dựng 5 mỏ Vàng Danh và đã chiếm đoạt 6,9 triệu đồng tiền lương của các đồng nghiệp để tiêu xài cá nhân. Công an TP Uông Bí sau đó ra quyết định khởi tố bị can Còn về tội Tham ô tài sản.

Do ông Còn bỏ trốn khỏi địa phương, tháng 11/1993, công an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can này.

Quá trình truy tìm, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này bỏ trốn vào TP.HCM và làm nghề thợ xây. Người này không có chỗ ở cố định, thường xuyên di chuyển gây khó khăn cho việc xác minh của công an.

Đầu tháng 1, xác định ông Còn đang làm thợ xây tại phường 5, quận Bình Thạnh, Công an TP Uông Bí phối hợp công an sở tại bắt giữ người đàn ông này.