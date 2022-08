Chiếm đoạt tài sản của khách, tài xế Be ở TP.HCM sa lưới

Được khách gửi túi xách chứa nhiều tài sản vào cốp xe, nam tài xế xe ôm công nghệ không trả lại mà nảy lòng tham chiếm đoạt.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, đang lấy lời khai của Nguyễn Đạt Nhân (44 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, Nhân (tài xế xe ôm công nghệ của hãng Be) là nghi phạm chiếm đoạt túi xách chứa nhiều tài sản của vị khách nữ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Nguyễn Đạt Nhân bị điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Ảnh:

Kết quả điều tra xác định khoảng 22h30 ngày 28/7, chị N.T.P.H. đặt xe ôm công nghệ của hãng Grab từ Thủ Đức đi quận Phú Nhuận với giá 80.000 đồng.

Lúc này, tài xế GrabBike là T.P.N. nhận được cuốc xe. Do điện thoại gần hết pin, anh N. tính không chạy. Đứng gần 2 tài xế xe ôm công nghệ khác, nên anh N. đề nghị họ nhận chạy giùm cuốc xe và được tài xế của hãng Be đồng ý.

Sau đó, anh N. cùng tài xế xe ôm công nghệ Be trên chạy đến gặp chị H. Tài xế Grab nói với khách không nhận cuốc này và giới thiệu tài xế Be sẽ chạy giúp với giá cước bằng số tiền đã đặt trước đó.

Trước khi lên xe, chị H. chủ động bỏ túi xách cá nhân vào trong cốp xe của tài xế Be. Tuy nhiên, khi tới điểm trả khách, chị H. nói nam tài xế trả lại túi xách cho mình thì người này tăng ga bỏ chạy.

Nạn nhân cố giữ đuôi xe lại, nhưng không được nên đến Công an phường 3, quận Phú Nhuận trình báo. Theo chị H., trong túi xách chứa điện thoại di động hiệu iPhone 8 Plus, giấy tờ cá nhân, hơn 20 triệu đồng cùng một số ngoại tệ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận vào cuộc điều tra xác định Nhân là nghi phạm. Đến ngày 15/8, cảnh sát đã bắt giữ Nhân và đưa về trụ sở làm việc.

Nhân khai trong quá trình chở khách, thì anh ta nảy sinh chiếm đoạt túi xách do chị H. gửi. Sau khi gây án, Nhân mở túi xách kiểm tra, lấy tiền, tài sản.

Nghi phạm sau đó đến bưu điện gửi trả số giấy tờ tùy thân cùng túi xách về địa chỉ của chị H. Còn chiếc điện thoại iPhone 8 Plus, Nhân bán cho người phụ nữ ngụ quận Tân Bình với giá 3 triệu đồng.

Theo cảnh sát, số tiền chiếm đoạt được Nhân dùng tiêu xài cá nhân. Riêng người mua chiếc iPhone 8 Plus sau đó biết được tài sản này do kẻ gian chiếm đoạt đã đến công an giao nộp.