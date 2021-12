Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người nhờ xin việc

Ông Xây nhận hơn 1 tỷ đồng của nhiều người nhờ xin việc nhưng không thực hiện thỏa thuận mà bỏ trốn vào TP.HCM. Sau 5 năm, người này bị bắt tại Hà Nội.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã bắt giữ Nguyễn Văn Xây (63 tuổi, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy). Ông Xây bị Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Xây. Ảnh: CAHN.

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, ông Xây nhận hơn một tỷ đồng và hứa xin việc cho nhiều người. Sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện thỏa thuận và bỏ trốn vào TP.HCM.

Sau khi xác minh đơn tố giác, ngày 24/6/2019, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can Xây về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do ông Xây trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với người này.

Tối 16/12, phát hiện bị can Xây trốn trên địa bàn, Công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ bị can này.