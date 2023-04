Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn lừa đảo mua sắt phế liệu

Phạm Văn An dùng thủ đoạn đặt hàng mua bán sắt thép phế liệu, lừa đảo 2 người chuyên buôn bán phế liệu ở Hải Dương và Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn An (SN 1998 ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 14/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm nhận được 2 đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984 ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987 ở phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về việc có một người liên hệ đặt mua sắt phế liệu cho Công ty TNHH thép Hòa Phát, nhưng không thanh toán tiền hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Phạm Văn An tại cơ quan công an.

Thủ đoạn của nghi phạm là sau khi liên hệ với các chủ buôn bán sắt thép phế liệu với danh nghĩa mua cho Công ty TNHH thép Hòa Phát, nhưng thực chất An cũng chỉ là người buôn bán thông thường.

Trong quá trình làm ăn, An biết Công ty TNHH thép Hòa Phát thường mua số lượng lớn sắt thép phế liệu, có giá thường cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, muốn bán sắt phế liệu vào Công ty thép Hòa Phát thì phải thông qua các công ty đã ký kết hợp đồng từ trước.

Do vậy, An đã tìm kiếm xin được số điện thoại của quản lý 2 công ty đã ký kết hợp đồng mua bán sắt với Công ty thép Hòa Phát để liên hệ giới thiệu mình là người có sắt phế liệu muốn bán. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá mua bán, An hướng dẫn 2 chủ vựa phế liệu ở Hải Dương và Quảng Ninh chuyển hàng đến rồi yêu cầu chụp sổ đăng ký ôtô chuyển hàng và phiếu cân hàng vào Công ty thép Hòa Phát.

Nhận được giấy tờ trên, An gửi cho quản lý của 2 Công ty ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với Công ty thép Hòa Phát để yêu cầu thanh toán tiền hàng theo giá đã thỏa thuận. Với phương thức thủ đoạn như vậy, An đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Lâm thụ lý. Công an huyện Văn Lâm cũng thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Phạm Văn An để nhân dân nắm được. Đồng thời ai là bị hại của nghi phạm trên, thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.