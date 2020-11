Chiếm đoạt 44 triệu đồng tiền công cắt lúa

Mộng và Diệu đến nhà người phụ nữ ở Vĩnh Long, tự nhận được chủ máy cắt lúa nhờ đến nhận tiền công và chiếm đoạt 44 triệu đồng.

Ngày 2/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quốc Mộng (41 tuổi) và Đoàn Hoàng Diệu (36 tuổi, cùng ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều tra về hành Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi đầu tháng 10, bà Lê Thị Pha (51 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) đến cảnh sát trình báo bị hai thanh niên lừa đảo chiếm đoạt 44 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Mộng và Diệu là thủ phạm nên mời đến trụ sở làm việc.

Diệu (bên trái) và Mộng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Cả hai khai nhận vào sáng 5/10, Mộng và Diệu chạy xe máy từ Sóc Trăng đến Vĩnh Long. Khi đi đến xã Phú Thịnh, Mộng hỏi thăm người dân thì biết bà Pha vừa gom tiền công cắt lúa của chủ ruộng, chờ trả cho chủ máy cắt lúa thuê.

Sau đó, Diệu đứng chờ bên ngoài, Mộng đi vào nói chuyện với bà Pha. Người đàn ông này nói được chủ máy cắt lúa nhờ đến nhận tiền công.

Mộng sau đó lấy điện thoại gọi cho Diệu, giả làm chủ máy cắt lúa để nói chuyện. Tin tưởng, bà Pha đã đưa cho Mộng 44 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, cả hai chia nhau tiêu xài.