Chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng bằng chiêu lừa bán cổ vật đồng đen

Cảnh sát xác định bà Thông Thị Định làm giả giấy tờ rồi lừa bán cổ vật giả, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Công an đọc lệnh bắt bị can Thông Thị Định (áo sọc).

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Thông Thị Định (SN 1956, ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, trong các năm 2014, 2015 và 2019, bà Định đã làm giả các giấy tờ thể hiện việc đầu tư cổ vật đồng đen của dân tộc Chăm để lừa bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tổng cộng 3,2 tỷ đồng .

Vụ việc được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý. Sau khi thu thập đủ chứng cứ và thấy có dấu hiệu phạm tội, đơn vị đã cùng công an địa phương thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Định.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.