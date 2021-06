Chiêm bái không gian chùa Việt tại quần thể tâm linh đỉnh Ba Đèo

Giờ đây, không chỉ là vãn cảnh, cầu an tại những ngôi đền hay chùa cổ, du khách còn có thể khám phá kiến trúc chùa Việt thế kỷ XVII, XVIII khi chiêm bái Bảo Hải Linh Thông Tự - quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên núi Ba Đèo (Hạ Long).

Mang đậm tinh thần Phật giáo đồng thời kế thừa giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc, Bảo Hải Linh Thông Tự là sự tổng hòa của lối kiến trúc chùa Việt tại Bắc Bộ vào thế kỷ XVII, XVIII và vận dụng sáng tạo ngôn ngữ tạo hình dân gian.

Quần thể văn hóa tâm linh có tổng diện tích khoảng 4.000 m2, dẫn bước du khách vào không gian chùa Việt xưa qua các hạng mục Tam quan, Ngũ Phương Bảo Tháp, Lầu chuông, Lầu khánh, Tam bảo, Nhà tổ, Nhà mẫu và 2 bên hành lang Tả vu, Hữu vu.

Hình ảnh hoa sen - loài hoa biểu tượng của Phật giáo - được thể hiện sinh động trong kiến trúc của Bảo Hải Linh Thông Tự từ thiết kế tổng thể tới các họa tiết trang trí, tạo hình… Đặc biệt, thủ pháp kiến trúc chồng diêm tầng mái mở ra trường liên tưởng thú vị về hình ảnh sen nở trong sen, tạo nên vẻ độc đáo, riêng có cho Bảo Hải Linh Thông Tự.

Đi hết quần thể văn hóa tâm linh, du khách có thể nhận thấy hình tượng hoa sen được cách điệu ấn tượng trong từng chi tiết chạm khắc, biến tấu linh hoạt trên những họa tiết trang trí ở cửa gỗ, chân cột, hệ thống xà gỗ... Thú vị hơn, hệ thống cột chống trên xà cũng được đặt trên đấu sen.

Các bậc cao niên hay du khách yêu kiến trúc cổ sẽ cảm thấy thích thú khi gặp lại bộ khung gỗ mái dạng “giá chiêng, chồng rường” quen thuộc của vùng Bắc Bộ xưa ở Bảo Hải Linh Thông Tự. Các nghệ nhân đã kỳ công tái hiện để tạo nên điểm nhấn kiến trúc đặc biệt cho quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Ba Đèo.

Giữa không gian khoáng đạt của núi, biển, đồi thông xanh mát, những mái ngói mũi hài cùng chi tiết cách điệu hình vân mây như dẫn bước du khách vào “chốn bồng lai”, thoát tục, để lại sau lưng mọi muộn phiền.

Bề thế, tôn nghiêm và bao bọc bởi đồi thông xanh mát, Bảo Hải Linh Thông Tự được xem là dấu ấn mới “tô bồi cho cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng bên vịnh Hạ Long”. Toàn bộ công trình thuộc Bảo Hải Linh Thông Tự (trừ Ngũ Phương Bảo Tháp) được tạo tác hoàn toàn bằng gỗ lim, đưa nơi này trở thành một trong số ít công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam hiện nay kiến tạo từ gỗ.

Kế thừa và chắt lọc vốn cổ, Tam bảo được xây dựng với hình chữ Công (I), kiến trúc 2 tường mái. Tòa tiền đường gồm 5 gian, hậu cung gồm 3 gian. Những dấu ấn kiến trúc của ngôi chùa Việt ở thế kỷ XVII, XVIII được mô phỏng sinh động từ bộ khung mái theo dạng “giá chiêng, chồng rường” đến mái ngói mũi hài, họa tiết vân mây cách điệu tinh xảo…

Nếu từng ngỡ ngàng trước vẻ cổ kính, uy nghiêm của những bảo tháp trứ danh như tháp Phổ Minh (chùa Phổ Minh, Nam Định), tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ, Huế)… thì khi tới Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách sẽ không khỏi bất ngờ trước thiết kế khác lạ của Ngũ Phương Bảo Tháp.

Sừng sững giữa không gian khoáng đạt, Ngũ Phương Bảo Tháp là điểm nhấn đặc biệt trong tổng thể kiến trúc của Bảo Hải Linh Thông Tự, chứa đựng nhiều “mật mã văn hóa” thú vị.

Công trình được thiết kế theo mô hình ngũ phương Phật, gồm 5 tháp, tượng trưng cho 5 hướng (đông, tây, nam, bắc, trung tâm), 5 bộ (Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ, Nghiệp Bộ, Phật Bộ) và 5 sắc (xanh, đỏ, vàng, trắng, đen).

Tháp trung tâm gồm 9 tầng, cao 25,2 m, bên trong đặt tượng Phật và cột kinh cao 4 m, được lấy theo mẫu cột kinh Phật có niên đại từ khoảng 1.000 năm trước tại chùa Nhất Trụ (Ninh Bình) với ước nguyện bình an cho muôn dân bá tánh. 4 tháp xung quanh, mỗi tháp gồm 5 tầng, cao 12,1 m. Theo lối cầu thang dẫn lên tầng 2 của bảo tháp, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vịnh Hạ Long phía xa.

Với thiết kế mô phỏng kiến trúc chùa Việt cổ cùng hệ thống tượng (bao gồm 102 pho) được tạo tác công phu, tỉ mỉ, Bảo Hải Linh Thông Tự dần trở thành điểm đến cầu an, vãn cảnh giàu trải nghiệm cho du khách, nối dài cung đường hành hương về Quảng Ninh - vùng “đất tổ” của Thiền phái Trúc Lâm.

Để đến được Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách có thể đi từ vườn Nhật thuộc Sun World Halong Complex qua cầu May - cây cầu thép màu xanh vắt qua hẻm núi. Không chỉ mang ý nghĩa kết nối 2 đỉnh đồi trong dãy Ba Đèo, cây cầu đặc biệt này còn dẫn bước du khách từ không gian đậm chất thiền của xứ phù tang tới điểm đến giàu văn hóa tâm linh truyền thống Việt. Du khách sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa những nền văn hóa giàu bản sắc với xúc cảm bình an, may mắn, thiện lành.