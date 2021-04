Nghi vấn xe Tesla gặp tai nạn thảm khốc do không ai cầm lái

Những điều tra ban đầu cho thấy cả 2 người thiệt mạng trên chiếc xe Tesla đều không ngồi ở vị trí ghế lái.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại thành phố Spring, Texas tối 17/4 khiến 2 người thiệt mạng. Theo CNBC, chiếc xe Tesla đã đâm vào một cái cây và cháy to. Khi cảnh sát dập được đám cháy sau nhiều giờ, họ nhận thấy một người ngồi ở ghế phụ, người còn lại ngồi phía sau. Không có ai ngồi trên ghế lái chiếc xe.

Chiếc xe Tesla cháy đen, mất nhiều giờ mới có thể dập tắt đám cháy. Ảnh: Matt Dougherty.

Cảnh sát địa phương chia sẻ điều tra ban đầu cho thấy đã không có ai ngồi sau ghế lái khi xe gặp nạn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận điều tra ban đầu. Cảnh sát chưa xác nhận liệu có tài xế nào chạy ra khỏi xe trước hoặc ngay sau tai nạn. Đám cháy lớn đến nỗi lực lượng chữa cháy đã phải dùng hơn 100 khối nước mới có thể dập tắt.

Tự lái là một trong những tính năng hiện đại nhất trên các dòng xe điện Tesla. Hãng này bán ra bản nâng cấp Tự lái hoàn toàn (FSD) cho những người mua với giá 10.000 USD .

Vào tháng 2, CEO Elon Musk từng chia sẻ trong một bài nói chuyện rằng bản thân ông nghĩ tính năng tự lái của xe đã đủ tốt để không cần người lái trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, tính năng tự lái lẫn FSD của xe Tesla đều chưa được phép sử dụng cho toàn bộ thời gian xe di chuyển.

Trong hướng dẫn sử dụng xe, Tesla khuyến cáo tài xế rằng các tính năng này vẫn cần sự giám sát của người lái, và họ không được thả để xe tự lái hoàn toàn.

Nhiều video chủ động hoặc bị ghi lại cho thấy tài xế giả vờ hoặc thật sự ngủ phía sau tay lái chiếc Tesla đang chạy. Ảnh: Clint Olivier.

Dù vậy, những video thả vô lăng, cho xe Tesla tự di chuyển trên đường vẫn được chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội. Trong một số video, trên ghế lái thậm chí còn không có người, hoặc tài xế ngủ gật.

Tại Đức, phán quyết tại một phiên tòa khiến Tesla không được sử dụng các từ liên quan đến tự lái hoàn toàn để quảng cáo.

Theo CNBC, việc nhiều tai nạn liên quan đến xe Tesla gần đây khiến Ủy ban an toàn đường cao tốc tại Mỹ phải mở cuộc điều tra.

Chỉ vài giờ trước vụ tai nạn ở Texas, Elon Musk công bố dữ liệu về an toàn của Tesla. Theo số liệu do Tesla tự công bố và chưa được các cơ quan kiểm chứng, cứ khoảng 6,7 triệu km thì xe Tesla có bật tự lái mới gặp tai nạn. Nếu không có tính năng tự lái và các tính năng an toàn khác, khoảng hơn 1,57 triệu km sẽ có một trường hợp tai nạn.