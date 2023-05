Chiếc xe bọc thép đặc biệt trong 'Fast and Furious' được rao bán

Howe & Howe Ripsaw là mẫu xe địa hình đặc biệt, được phát triển bởi anh em Geoff và Michael Howe. Mẫu xe này từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như G.I. Joe, Mad Max: Fury Road và Fast and Furious 8: Fate of the Furious.