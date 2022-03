Chiếc váy triệu USD và những đạo cụ phim trường đắt đỏ nhất

Sau khi xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh kinh điển, nhiều món đạo cụ đã được đem bán đấu giá và thu về hàng triệu USD.

Chiếc xe trong phim Chitty Chitty Bang Bang: Theo The Hollywood Reporter, chiếc xe hơi kỳ diệu - “nhân vật chính” trong bộ phim Chitty Chitty Bang Bang - đã được giới thiệu trong một phiên đấu giá năm 2011. Đạo diễn Peter Jackson đã mua chiếc xe này với giá 805.000 USD , thấp hơn mức kỳ vọng 1 triệu USD của nhà đấu giá.

Xe hơi tàu ngầm trong The Spy Who Loved Me: Chiếc xe Lotus Esprit màu trắng được phiên bản James Bond của Roger Moore lái cả trên cạn và dưới biển trong bộ phim The Spy Who Loved Me (1977) đã được đem bán đấu giá năm 2013. Theo Reuters, chiếc xe được bán với giá 864.000 USD .

Kịch bản Breakfast at Tiffany (1961): Cuốn kịch bản Breakfast at Tiffany, với ghi chú của Audrey Hepburn bằng loại mực màu ngọc lam đặc trưng, đã xác lập kỷ lục khi được đem đấu giá năm 2017. Hãng trang sức Tiffany & Co. đã chi gần 1 triệu USD để sở hữu hiện vật này, biến nó thành tập kịch bản đắt đỏ nhất từng được bán tại một phiên đấu giá.

Chiếc váy satin Audrey Hepburn mặc trong Breakfast at Tiffany: Chiếc váy satin đen không tay mà Hepburn mặc trong bộ phim kinh điển Breakfast at Tiffany đã được bán đấu giá năm 2006 và thu về khoảng 920.000 USD . Sau Hepburn, món đồ từng được minh tinh Natalie Portman mặc khi chụp ảnh bìa cho tạp chí Harper’s Bazaar.

Mũ bảo hiểm của Darth Vader trong Star Wars: Chiếc mũ bảo hiểm được nam diễn viên David Prowse đội khi thủ vai Darth Vader trong Star Wars - Episode V: The Empire Strikes Back (1980) đã được bán với giá 898.420 USD trong một phiên đấu giá năm 2019. Theo trang Complex, sau khi cộng các loại thuế phí, người mua thực tế đã phải trả tới hơn 1 triệu USD để sở hữu món đạo cụ.

Mô hình robot R2D2 trong Star Wars: Theo Associated Press, năm 2017, một phiên bản robot R2D2 cao khoảng 110 cm từng sử dụng để quay loạt Star Wars đã được đem bán đấu giá. Chủ sở hữu mới đã chi tới 2,76 triệu USD để sở hữu món đạo cụ.

Chiếc váy của Judy Garland trong Wizard of Oz: Năm 2015, một trong hai chiếc váy xanh mà nữ diễn viên Judy Garland mặc khi quay Wizard of Oz (1939) đã được nhà đấu giá Bonhams đem giới thiệu với quan khách. Bộ trang phục đã được chốt giá bán 1,56 triệu USD , theo Reuters.

Đôi giày hồng ngọc trong Wizard of Oz: Năm 2012, bốn đôi giày đỏ từng được Judy Garland sử dụng khi quay Wizard of Oz đã được mua lại với giá 2 triệu USD để đem trưng bày tại bảo tàng của Viện hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học điện ảnh Mỹ. Đây là những đôi giày còn nguyên vẹn cuối cùng sau khi quá trình ghi hình bộ phim khép lại.

Bộ đồ sư tử trong Wizard of Oz: Theo The Hollywood Reporter, ông James Comisa - nhà sáng lập bảo tàng Los Angeles TV - đã chi đến 3,077 triệu USD để sở hữu bộ đồ sư tử từng được nam diễn viên Bert Lahr mặc khi quay Wizard of Oz. Bộ trang phục được may từ lông sư tử thật và từng bị quên lãng trong tòa nhà bỏ phế của hãng MGM.

Chiếc dương cầm trong phim Casablanca (1942): Chiếc dương cầm gắn liền với cảnh phim kinh điển của Casablanca, khi minh tinh Ingrid Bergman nói câu thoại “Anh chơi đàn đi, Sam”. Món đạo cụ được nhà đấu giá Bonhams giới thiệu năm 2014 và sau đó bán thành công với mức giá 3,4 triệu USD . Theo The New York Times, cây dương cầm chỉ có 58 phím, ít hơn 30 phím so với những chiếc đàn thông thường.

Tượng chim ưng Malta: Năm 2013, NPR đưa tin bức tượng cao khoảng 30 cm, tạc hình chim ưng Malta từng xuất hiện trong bộ phim Maltese Falcon (1941), đã được nhà sưu tầm mua với mức giá 4,085 triệu USD từ một phiên đấu giá. Món đồ từng được nhân vật của Humphrey Bogart mô tả trong phim là “thứ sinh ra những giấc mơ”.

Batmobile của Adam West: Theo Jalopink, nguyên bản chiếc Batmobile xuất hiện trong TV series Batman của Adam West phát hành thập niên 1960 đã được bán đấu giá năm 2013 và thu về 4,2 triệu USD . Đây là một phiên bản xe Lincoln Futura đã được cải tiến để phù hợp với yêu cầu của bộ phim.

Chiếc váy của Audrey Hepburn trong My Fair Lady (1965): ABC News đưa tin chiếc váy kiểu hoàng gia mà Audrey Hepburn từng mặc trong My Fair Lady, thuộc tài sản của Debbie Reynolds, đã được đem đấu giá năm 2017 và thu về 4,551 triệu USD . Bộ trang phục từng mang về cho nhà thiết kế Cecil Beaton một giải Oscar năm 1965.

Chiếc váy của Marilyn Monroe trong Seven Year Itch: Khoảnh khắc Marilyn Monroe bị tốc váy khi đứng trên nắp chặn ống thông gió tàu điện ngầm đã đi vào lịch sử. BBC đưa tin chiếc váy mà minh tinh mặc trong cảnh phim Seven Year Itch (1955) đã được mua với giá 4,6 triệu USD trong một cuộc đấu giá năm 2011.

Robby the Robot: Mô hình robot cao 2,13 m đã trở thành món đạo cụ đắt đỏ nhất từng được bán cho nhà sưu tầm. Năm 2017, trong một phiên đấu giá của Bonhams, món đạo cụ từng xuất hiện trong tác phẩm khoa học viễn tưởng Forbidden Planet (1956) đã được một nhà sưu tầm trả 5,375 triệu USD để đổi lấy quyền sở hữu.