Chiếc váy nude khiến Kim Kardashian khốn khổ

Dù chỉ mặc vài phút khi chụp ảnh, ngôi sao 42 tuổi cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để giữ gìn váy, có vệ sĩ theo cùng và đang hứng chịu nhiều chỉ trích.

Như thường lệ, Kim Kardashian tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại Met Gala 2022. Ngôi sao truyền hình thực tế mặc chiếc váy Jean Louis mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe. Chiếc váy này nổi tiếng cách đây 60 năm khi huyền thoại Hollywood mặc nó để hát chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là John F. Kennedy.

Theo Los Angeles Times, thiết kế hiện trở thành đề tài bàn tán của các chuyên gia thời trang.

Nên hay không nên mặc tác phẩm lịch sử được lưu trữ?

Sarah Scaturro - Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland và trước đây là người đứng đầu Viện Trang phục của Met - cho biết: “Tôi thất vọng khi thấy Kim mặc chiếc váy đó. Hành động này đi ngược lại những gì được coi là xử lý chuyên nghiệp cho trang phục lịch sử”.

Kim hiện gây tranh cãi khi mặc chiếc váy lịch sử. Ảnh: Vogue.

Vào những năm 1980, nhóm các chuyên gia trang phục đã cùng đưa ra quyết định không nên mặc trang phục lịch sử. Scaturro hiện cảm thấy lo lắng cho các đồng nghiệp khi nghĩ họ có thể bị gây áp lực bởi những người nổi tiếng.

“Một cái gì đó đã được lưu trữ có nghĩa là nó đủ tầm quan trọng về mặt văn hóa để được giữ kỹ. Chiếc váy màu nude ấy là một phần di sản văn hóa tập thể của chúng tôi”, Cara Varnell - nhà bảo tồn chuyên về trang phục lịch sử - bày tỏ.

Với Kim Kardashian, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân muốn thể hiện yếu tố liên quan đến nước Mỹ nhất. Marilyn Monroe là hình ảnh đầu tiên cô nghĩ về khi không tiếp tục mặc Balenciaga nữa.

Ngôi sao nói với Vogue: “Đối với tôi, khoảnh khắc Marilyn Monroe đẹp nhất là khi cô ấy hát mừng sinh nhật cựu tổng thống Mỹ".

Chiếc váy màu da được làm từ loại vải mỏng manh gọi là souffle. Nó co giãn và có độ đàn hồi khi mới, nhưng trở nên yếu, dễ gãy hơn theo thời gian. Bên cạnh đó, nó cũng có hàng nghìn hạt cườm nặng được khâu bằng tay.

Marilyn Monroe mặc chiếc váy mang tính biểu tượng hát mừng sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy tại Madison Square Garden. Ảnh: Cecil Stoughton.

Kevin Jones - Giám đốc Bảo tàng FIDM tại Học viện Thiết kế & Thương mại Thời trang - cho biết: “Lực hấp dẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại. Dưới kính hiển vi, những vết tách nhỏ được nhìn thấy. Và theo thời gian, đó sẽ là vấn đề lớn”.

Jones còn cho biết việc làm hỏng váy để lại hậu quả văn hóa cho các thế hệ sau. Công việc của anh là giới thiệu quần áo đến thế hệ tiếp theo trong trạng thái ít hư hỏng nhất có thể, để 500 năm sau, những đồ vật này có thể nói lên lịch sử.

Kim cũng khổ sở khi mặc váy

Để mặc vừa bộ váy mang tính lịch sử này, Kim đã phải giảm cấp tốc 7 kg. Cô không được phép thay đổi bất kỳ chi tiết nào của váy. Sau khoảng thời gian ngắn chụp ảnh trên thảm đỏ, cô phải thay chiếc váy sao chép cho buổi dạ tiệc chính.

Theo thông tin từ người đại diện Ripley’s Believe It or Not - công ty cho Kim mượn váy, ngôi sao truyền hình đã rất cẩn thận để bảo vệ chiếc váy lịch sử. Đội vệ sĩ được trang bị vũ trang luôn theo sát Kim và đeo găng tay là điều bắt buộc khi cô mặc váy.

Bên cạnh đó, Kim chỉ có thể mặc chiếc váy sau khi tuân thủ một số nguyên tắc. Điều đó bao gồm không trang điểm cơ thể, không thay đổi và chỉ mặc trang phục cho phần thảm đỏ buổi tối.

Các chuyên gia nói rằng một cử động nhỏ cũng có thể làm hỏng váy. Ảnh: Page Six.

Dù vậy, Scaturro cho rằng vẫn có những mối nguy hiểm không thể tránh khỏi. Mồ hôi, ánh sáng mặt trời, oxy, cùng với sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm là những mối đe dọa đối với loại quần áo mỏng manh như vậy. “Đặt nó lên cơ thể con người có thể sẽ làm hỏng nó cho dù bạn cẩn thận đến đâu”, chuyên gia này cho biết thêm.

Sau khi được Kim trả lại viện lưu trữ, chiếc váy được đặt trong phòng tối có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Để giữ tính toàn vẹn của vải, chiếc váy không được giặt. Nó được đặt trong một hộp đựng bao phủ bởi vải muslin bông, không chứa axit. Việc này giúp ngăn hình thành nếp gấp và tránh ánh sáng, độ ẩm cùng các chất gây ô nhiễm môi trường.

Điều chưa biết về chiếc váy trị giá triệu USD

Marilyn Monroe từng gây tai tiếng khi lần đầu mặc chiếc váy vào năm 1962. Trước đám đông 15.000 người, Monroe xuất hiện trong chiếc áo khoác lông thú màu trắng, sau đó để lộ chiếc váy tông nude ôm sát với phần lưng khoét sâu. Đây là lựa chọn trang phục gây nhiều tranh cãi vào thời điểm đó.

Kim nói với Vogue: “Ngày nay, mọi người mặc váy như vậy không có gì lạ. Nhưng thời điểm đó không phải vậy. Đó là chiếc váy gây sốc”.

Ngoài ra, đây còn là chiếc váy đắt nhất từng được bán đấu giá. Nhà thiết kế trang phục Hollywood Jean Louis cho biết chiếc váy được đính hơn 6.000 viên pha lê thêu tay.

Monroe đã trả Jean Louis 1.440 USD để đặt làm riêng chiếc váy vào thời điểm đó. Sau đó, nó được bán đấu giá vào năm 1999 với giá hơn 1 triệu USD và 4,8 triệu USD tại Julien's Auctions vào năm 2016. Cuối cùng, nó được Ripley's Believe It Or Not mua lại.