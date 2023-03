Chiếc váy gây hoa mắt

Chiếc váy gây ảo giác, khiến người nhìn hoa mắt trở thành điểm nhấn trong buổi trình diễn thời trang của thương hiệu Loewe. Ảnh: The Impression.

Jonathan Anderson - Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Loewe - luôn mang đến những thử nghiệm mới lạ. Theo W Magazine, trong các mùa thời trang gần đây, nhà tạo mẫu này liên tục trình làng hàng loạt thiết kế độc đáo, lạ mắt.

Sau khi Rihanna lăng xê bộ jumpsuit đỏ rực của nhãn hàng tại sân khấu Super Bowl Halftime Show, nhà mốt này tiếp tục giới thiệu đến giới mộ điệu những chiếc váy có hiệu ứng gây hoa mắt trong bộ sưu tập mùa Thu 2023.

Váy tạo ảo ảnh, gây hoa mắt

Jonathan Anderson gây ấn tượng ngay trong khâu lựa chọn địa điểm trình làng bộ sưu tập. Thay vì các khán phòng tại trung tâm thành phố, buổi trình diễn được tổ chức tại một pháo đài cổ ở ngoại ô Paris (Pháp).

Nhà thiết kế danh tiếng ứng dụng kỹ thuật trompe l'oeil (phương pháp kéo hình tượng thực để tạo ra ảo ảnh quang học) trên những chiếc váy trắng. Nhiều khán giả tham dự show thời trang khẳng định mẫu váy này gây rối mắt, khó nhìn lâu.

Dàn người mẫu diện thiết kế này được ví như những bức tranh siêu thực di động. Họa tiết loang màu đen, nâu, hồng tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho giới mộ điệu.

Đây là một nỗ lực của Jonathan Anderson trong việc làm mới trang phục thường ngày, tránh giới thiệu các sản phẩm nhàm chán, nhạt nhòa. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Liệu mẫu váy gây hoa mắt này có dễ dàng ứng dụng hàng ngày không?

Kỹ thuật trompe l'oeil được ứng dụng trên những chiếc váy trơn nằm trong bộ sưu tập mùa Thu 2023 của thương hiệu Loewe. Ảnh: The Impression,Vogue.

Sự sáng tạo vô tận của Loewe

Chủ nghĩa siêu thực là nguồn cảm hứng xuyên suốt bộ sưu tập mùa Thu 2023 của thương hiệu Loewe. Chiếc túi tote được phóng đại, dài chạm sàn khi dàn mẫu xách trên tay.

Lông vũ khổng lồ cũng được đính kết khéo léo trên những chiếc váy trơn. Hình ảnh những chú chim non đủ lông đủ cánh chuẩn bị rời tổ xuất hiện trên sàn diễn của Jonathan Anderson.

Tấm trải giường bằng lụa được biến tấu thành trang phục trong show thời trang, thể hiện sự mềm mại, tôn vinh tính nữ. Bộ pijama dài chấm đất trở thành dấu ấn khó quên trong buổi trình diễn.

“Tôi muốn người tiêu dùng thấy sự khác biệt rõ ràng khi ghé cửa hàng sau nửa năm. Hơn nữa, sản phẩm của chúng tôi tiêu thụ khá nhanh, đòi hỏi nhiều mẫu mã mới”, Anderson cho biết.

Điểm nhấn trên sân khấu trắng tinh của Loewe là những khối hoa giấy do nghệ sĩ Lara Favaretto thiết kế. Trên sàn catwalk, những đôi boots bệt, cỡ đại cũng trở thành điểm nhấn.

Naomi Campbell, Chloë Sevigny và Emily Ratajkowski là 3 người nổi tiếng xuất hiện trên hàng ghế đầu, ủng hộ những sáng tạo độc đáo của nhà mốt đình đám. Đây là minh chứng cho khả năng duy trì sức hút qua các mùa thời trang của Loewe.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.