Chiếc tủ lạnh biết trò chuyện và điều thú vị từ hệ sinh thái Samsung

Samsung Family Hub đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cao nhất của một người nội trợ về một “người đồng hành” để tạo ra chuẩn mực mới trong trải nghiệm.

Đã từ rất lâu, các bà nội trợ trong gia đình mơ ước về một “người trợ lý” có thể giúp mình hoàn thành tốt công việc bếp núc. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài, người ta dường như chỉ nghe về những “người trợ lý” với khả năng hỗ trợ trong công việc cũng như giải trí - cho đến khi Samsung lần đầu ra mắt dòng sản phẩm tủ lạnh Family Hub năm 2016.

Với các tính năng như trò chuyện với người dùng, gợi ý thực đơn, hướng dẫn nấu ăn và camera để quan sát thực phẩm bên trong, đặc biệt là màn hình giải trí, người ta dần hình dung ra chân dung một “người bạn đồng hành” của các bà nội trợ, một thiết bị trung tâm trong căn bếp của các gia đình.

Samsung Family Hub là người bạn đồng hành trong nhà bếp của các bà nội trợ. Ảnh: Samsung.

Chiếc tủ lạnh biết nói chuyện

So với thời điểm mới ra mắt, Samsung Family Hub hiện đã được cải tiến vô số lần và được đánh giá là dòng tủ lạnh toàn diện nhất trên thị trường. Nó không đơn thuần là một thiết bị “hỗ trợ” nấu ăn mà trở thành người “đồng hành” cùng các gia đình, biến các trải nghiệm trong căn bếp của họ trở thành nơi kết nối các thành viên.

Vậy đâu là điểm nhấn của dòng tủ lạnh đặc biệt này?

Đầu tiên phải kể đến là tính năng View Insider. Samsung Family Hub được trang bị 3 camera giúp người dùng quan sát thực phẩm bên trong mà không cần mở tủ. Đồng thời, người dùng cũng có thể “ngó qua” chiếc tủ lạnh của mình từ xa thông qua ứng dụng SmartThings để nhanh chóng lên kế hoạch mua nguyên liệu từ trước khi về nhà. Đây là điểm đặc biệt tiện lợi, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, công sức lớn khi mua sắm. Chiếc tủ lạnh này thông minh đến nỗi nó biết được thời điểm hết hạn của đồ ăn để gửi cảnh báo đến người dùng.

Family Hub có khả năng gợi ý và hướng dẫn thực đơn cho các bữa ăn trong gia đình.

Một tính năng khác được rất nhiều người yêu thích trên tủ lạnh Samsung Family Hub là Smart Recipes. Tính năng này tích hợp hàng nghìn công thức nấu ăn, mang đến gợi ý phù hợp, thêm ý tưởng nấu nướng cho các bà nội trợ. Với Smart Recipes, người dùng không còn phải đau đầu với câu hỏi “hôm nay ăn gì”.

Khi quyết định chọn một công thức nấu ăn nào đó, chiếc tủ lạnh thần kỳ này sẽ đọc trưc tiếp các bước, kèm thời gian thích hợp để hướng dẫn bạn nấu ăn. Quan trọng hơn, với các công thức chuẩn quốc tế từ tủ lạnh Samsung, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với các món ăn đủ chất dinh dưỡng, được chế biến theo đúng quy chuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.

Cho đến nay, chưa có bất cứ dòng tủ lạnh nào trên thị trường so được với Family Hub về sự thông minh và tiện dụng.

Công cụ gắn kết gia đình

Vì sao nói tủ lạnh Samsung Family Hub xứng đáng là một “người đồng hành” trong căn bếp của các gia đình, thay vì chỉ là “trợ lý”. Vai trò đồng hành của nó được thể hiện qua tính năng Family Board. Cửa chính của tủ lạnh được trang bị một màn hình lớn cho việc tương tác. Với màn hình này, bạn có thể cài đặt để hiển thị hình ảnh, clip các khoảnh khắc thú vị của gia đình, giúp các bà nội trợ vừa giải trí vừa nấu ăn. Bạn cũng có thể đọc tin nhắn của người thân, xem video trên mạng để tạo nguồn cảm hứng nấu nướng, khiến bữa ăn thêm ấm cúng.

Family Hub là công cụ gắn kết gia đình.

Với chiếc màn hình là công cụ giải trí, căn bếp cũng có thể trở thành nơi tụ họp của gia đình. Trong khi người mẹ nấu ăn, các bạn nhỏ có thể vui chơi xung quanh, vừa giải trí trên màn hình vừa trò chuyện hoặc giúp đỡ phụ huynh trong việc nấu nướng để gắn kết các thành viên trong gia đình.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc sống bận rộn hiện nay. Cha mẹ thường không có đủ thời gian để dành cho con cái trong khi con trẻ hoàn toàn không có cảm hứng với việc bếp núc, nội trợ.

Gắn kết các thành viên trong gia đình, đem đến các trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong một không gian vốn bị xem là “phụ” là điều chưa bao giờ dễ dàng nhưng với những gì đang cung cấp, có vẻ như Samsung Family Hub đang tiên phong trong sứ mệnh này.

Family Board đóng vai trò gắn kết các thành viên.

Hãy thử tưởng tượng vào một buổi chiều cuối tuần, khi người mẹ lên thực đơn để chọn nấu những món ăn yêu thích của cả gia đình ngay trên chiếc tủ lạnh. Người cha và những đứa trẻ cùng giải những câu đố vui trên màn hình Family Board đồng thời giúp đỡ mẹ hoàn thành bữa tối. Những khoảnh khắc gắn kết đó ngay trong phòng bếp chính là niềm mơ ước của mọi bà nội trợ. Trong khi đó, các thành viên khác trong gia đình cũng có thể hiểu hơn về sự vất cả của người nội trợ trong việc nấu nướng, bếp núc.

Trung tâm quản lý ngôi nhà thông minh, tại sao không?

Nói trên trung tâm quản lý ngôi nhà thông minh, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc smartphone hoặc TV thông minh. Tuy nhiên, với tuy duy phá vỡ mọi rào cản, Samsung muốn tạo ra một thiết bị khác để đảm nhiệm vai trò đó: chiếc tủ lạnh.

Với hơn 1.000 sản phẩm tương thích với SmartThings, giờ đây người dùng có thể điều kiển được tất cả tại chính căn bếp bằng các thao tác trên tủ lạnh. Việc họ cần làm là điều khiển bằng giọng nói hoặc chạm trên màn hình. Các thiết bị thông minh, thiết bị IoT như hệ thống chiếu sáng, âm thanh, hệ thống camera an ninh đều có thể được điều khiển từ Samsung Family Hub. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn chế độ và kiểm soát tình trạng hoạt động của máy giặt cùng hàng loạt thiết bị khác thông qua ứng dụng SmartThings.

Đây là sản phẩm không thể thiếu được trong ngôi nhà thông minh của bạn.

Family Hub chính là bước tiến quan trọng để Samsung hoàn thiện hệ sinh thái vốn đã vô cùng phong phú của mình. Họ luôn là người tiên phong trong việc tạo ra các thiết bị hỗ trợ giải trí, công việc với smartphone Galaxy, tablet Galaxy Tab, các mẫu TV thông minh là “ông chủ” của phòng khách với những thiết kế trên cả kiệt tác như The Frame, The Sero, The Serif và giờ đây, họ tiếp tục muốn khai phá một không gian mới là căn bếp.

Với Family Hub, trải nghiệm với hệ sinh thái sản phẩm thông minh của Samsung sẽ đồng bộ hơn, đồng thời cũng mang những dấu ấn rất riêng biệt đối với người dùng. Nó cũng luôn là triết lý thiết kế của Samsung trong nhiều năm qua là kiến tạo nên chuẩn mực mới trong không gian sống của người dùng hiện đại. Ở đó, con người là trung tâm của mọi sáng tạo, tạo nên không gian thông minh, tiện nghi, kết nối nhiều hơn, trải nghiệm được nâng tầm.