Chiếc nhẫn đính hôn của sao gốc Việt Lana Condor

Sau 6 năm bên nhau, Lana Condor và Anthony De La Torre đã đính hôn. Nhẫn đính hôn của họ được thiết kế bởi một thợ kim hoàn gốc Việt.

Chia sẻ trên trang cá nhân, hôn phu tương lai của Condor cho biết đã cầu hôn cô với chiếc nhẫn từ Paris Jewellers. Đây là công ty trang sức nữ của Việt Nam, có trụ sở tại Canada. De La Torre đã lên ý tưởng thiết kế cùng Chau Lui - chủ Paris Jewellers.

"Thật vinh dự khi được làm việc cùng Anthony để tạo nên chiếc nhẫn đặc biệt cho Lana. Tôi hạnh phúc cho họ", Lui nói với Insider.

Cặp đôi đính hôn sau 6 năm bên nhau. Ảnh: Insider.

Chiếc nhẫn có một viên kim cương vàng ở trung tâm hình bầu dục. Xung quanh nó là những viên kim cương hình quả lê và hình tròn. Nhiều chi tiết trên chiếc nhẫn được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của cả hai. Bài hát Raining in London mà cả hai từng song ca lần đầu cùng nhau cũng được lấy làm cảm hứng sáng tạo chiếc nhẫn.

Apeksha Kothari, giám đốc vận hành của Rare Carat, một công ty chuyên kim cương, nhận định chiếc nhẫn này được làm từ viên kim cương khoảng 3 carat. Ước tính, giá trị của nó khoảng 100.000 USD .

Kothari nhận xét những viên kim cương bao quanh viên kim cương trung tâm tạo nên một chiếc nhẫn "tuyệt đẹp, đơn giản và tinh tế". Nó khiến viên kim cương lớn tỏa sáng rực rỡ.

Chiếc nhẫn đính hôn mang nhiều ý nghĩa khi được làm bởi thợ kim hoàn gốc Việt. Ảnh: Insider.

Ngoài ra, Condor cũng xúc động với việc De La Torre chọn công ty kim hoàn Việt Nam cho chiếc nhẫn đính hôn.

"Việc lựa chọn công ty Việt Nam để làm chiếc nhẫn chứng tỏ anh ấy chu đáo đến thế nào", Condor chia sẻ.

Condor và De La Torre bén duyên từ khi gặp nhau ở sự kiện tại Los Angeles (Mỹ) hồi năm 2015. Vào tháng 8/2021, cặp đôi đã tổ chức kỷ niệm 6 năm bên nhau.

Lana Therese Condor là nữ diễn viên, nhà sản xuất và ca sĩ người Mỹ gốc Việt. Cô ra mắt khán giả với vai diễn Jubilation Lee/Jubilee trong bộ phim siêu anh hùng X-Men: Apocalypse năm 2016 và có vai chính đầu tiên là Lara Jean Covey trong phim To All the Boys I've Loved Before (2018).