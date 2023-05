Chiếc mũ của em gái Vua Charles III gây sốt mạng xã hội

Được tô điểm bằng một chiếc lông vũ màu đỏ, món phụ kiện của Công chúa Anne chắn tầm nhìn của Hoàng tử Harry. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Dù vậy, Công chúa Anne và Hoàng tử Harry - cháu của bà - vẫn được nhìn thấy nói chuyện thân thiện với nhau trong buổi lễ.

Bên cạnh đó, bộ trang phục của bà Anne cũng thu hút sự chú ý với chiếc áo choàng nhung xanh thời Napoleon. Một số người cho rằng nó mang không khí của các trận chiến thế kỷ 18.

Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, được chọn làm vệ sĩ hoàng gia Gold Stick in Waiting trong lễ đăng quang của anh trai. Đây là vị trí được quốc vương trao cho người mà ông tin tưởng.

Với tư cách là Gold Stick in Waiting và cũng là đội trưởng của đội vệ binh hoàng gia 350 tuổi, Công chúa Anne - trong bộ quân phục cấp cao của mình - dẫn đầu đoàn diễu hành, cưỡi trên lưng ngựa đi phía sau Vua Charles III và Vương hậu Camilla tới Cung điện Buckingham sau khi lễ đăng quang kết thúc.

Bà Anne đứng thứ 16 trong danh sách kế vị ngai vàng. Bà được phong là công chúa từ năm 1987.

Lễ đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla được tổ chức hôm 6/5 tại Tu viện Westminster và do Tổng giám mục Canterbury chủ trì. Sau buổi lễ, Vua Charles III và Vương hậu Camilla cùng các thành viên khác của gia đình hoàng gia diễu hành tới Cung điện Buckingham.

