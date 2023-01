Chiếc iPhone tiềm năng nhất trong năm 2023

Chiếc iPhone 15 phổ thông với mức giá phù hợp có thể khiến những smartphone Android cùng tầm giá gặp nhiều khó khăn.

iPhone 15 có thể là chiếc smartphone tiềm năng nhất của Apple. Ảnh: BGR.

Theo BGR, dòng iPhone 14 của Apple hiện có doanh số không đạt kỳ vọng vì 2 lý do. Giai đoạn mở bán, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang đem về doanh số tốt nhờ những tính năng cao cấp chỉ có riêng trên bộ đôi smartphone này. Song, việc Trung Quốc thực hiện các biện pháp phong tỏa do Covid-19 đã khiến nguồn cung gặp nhiều hạn chế và đẩy giá tăng cao.

Trong khi đó, vấn đề còn lại liên quan đến iPhone 14 và 14 Plus có doanh số không như Apple kỳ vọng. Đây chính là lý do Táo khuyết đang xem xét giảm giá cho iPhone 15 và 15 Plus khi giới thiệu vào quý III năm 2023, theo một báo cáo gần đây.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất hàng hóa tăng cao có thể buộc Apple phải tăng giá thay vì giảm giá. Đây là lý do khiến giả thuyết Táo khuyết hạ giá bộ đôi iPhone 15 phổ thông bị đặt nghi vấn.

Hiện tại, thị trường điện thoại thông minh nói chung đang gặp khó khăn. Điều này có thể tiếp diễn trong năm 2023 do các dự báo về lạm phát và thắt chặt chi tiêu. Tất nhiên, điều này đã dẫn đến Apple có kế hoạch giảm giá bộ đôi iPhone 15 phổ thông và sẽ gây áp lực lên các smartphone Android tầm trung.

Bộ đôi iPhone 15 có thể sở hữu Dynamic Island, thay vì thiết kế tai thỏ cũ kỹ. Ảnh: BGR.

Tại Mỹ, iPhone 14 Plus hiện có giá khởi điểm là 899 USD . Việc giảm giá iPhone 15 Plus thêm 100 USD sẽ giúp mẫu smartphone này chỉ còn 799 USD . Với mẫu iPhone 15, nó nhiều khả năng có mức giá khởi điểm chỉ từ 699 USD . Đây là một mức giá tốt khi chiếc smartphone này là bản rút gọn của iPhone 14 Pro.

Tất nhiên, iPhone 15 vẫn bị loại bỏ nhiều trang bị cao cấp như ống kính tele hay màn hình ProMotion 120 Hz. Tuy nhiên, chiếc smartphone này nhiều khả năng sở hữu Dynamic Island, thay vì thiết kế tai thỏ. Đây là nâng cấp phù hợp với hầu hết người dùng.

Thông thường, khi iPhone 15 mới, iPhone 14 và 14 Plus sẽ giảm thêm 100 USD so với hiện tại, tương ứng 699 USD và 799 USD . Song, nếu iPhone 15 có giá khởi điểm từ 699 USD , Apple có thể phải giảm giá 200 USD cho bộ đôi iPhone phổ thông của năm nay.

Trước khi Apple ra mắt iPhone 14, tin đồn về việc giảm giá iPhone 15 đã bắt đầu được lan truyền. Nếu điều này xảy ra, Táo khuyết sẽ phải định giá lại hầu hết mẫu iPhone của mình, theo BGR. Tuy nhiên, hành động giảm giá có thể chiến lược mới của Apple trước một năm 2023 được dự báo nhiều khó khăn.