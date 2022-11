Chiếc hộp chứa lòng tham của con người

Loạt phim "Cabinet of Curiosities", do Guillermo del Toro sản xuất, kể những câu chuyện kinh dị khác nhau nhằm đả kích lòng tham và sự đố kỵ của con người.

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Ana Lily Amirpour, Panos Cosmatos, Catherine Hardwicke,...

Diễn viên: Lize Johnston, Kevin Keppy, Kate Micucci...

Đánh giá: 7/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

Giới mộ điệu thường nhớ tới Gullermo del Toro qua những bộ phim kinh dị độc đáo, pha trộn yếu tố thần thoại huyền ảo. Các tác phẩm của ông thường gây ấn tượng mạnh về thị giác, kết hợp giữa hai trường phái Gothic và Grand Guignol - kinh dị nhạc kịch của Pháp. Ông gây tiếng vang từ Pan’s Labyrinth (2007), về sau chiến thắng 3 giải Oscar với The Shape Of Water (2017).

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (Tạm dịch: Căn buồng hiếu kỳ của Guillermo del Toro) cũng không ngoại lệ. Series mở đầu bằng những lời dẫn dắt của Del Toro với chiếc tủ bí ẩn cổ xưa. Giống như “chiếc hộp Pandora”, ông mở ra từng ngăn tủ chứa đựng những đồ vật "có thể to như một bộ giáp, có thể nhỏ như chiếc chìa khóa", mà ẩn sau là loạt câu chuyện rùng rợn, huyền bí, khơi gợi sự tò mò xen lẫn nỗi kinh hoàng.

Guillermo del Toro chuyên trị những tác phẩm kinh dị có phần hình ảnh ấn tượng.

Lòng tham và sự phù phiếm khiến con người tự đào huyệt chôn mình

Trong phim, Del Toro thể hiện mình là một "nhà sưu tập" tài ba, khi mỗi tập phim đều được chắt lọc từ cảm hứng về thần thoại, văn học, xoay quanh những chủ đề như: lòng tham, niềm kiêu hãnh và sự phù phiếm.

Tập mở đầu Lot 36 theo chân Nick (Tim Blake Nelson), một cựu chiến binh theo chủ nghĩa kỳ thị sắc tộc cực đoan. Anh luôn sống trong quá khứ, đồng thời đổ lỗi cho thời cuộc đã khiến mình trở nên khốn cùng. Vì nợ nần chồng chất, Nick đã mua lại một nhà kho bỏ hoang, với hy vọng đồ đạc trong đó có thể giúp anh đổi đời. Tuy nhiên, lòng tham dần nuốt chửng Nick, theo đúng nghĩa đen.

Chủ nghĩa vật chất cũng được thể hiện qua hai tập Graveyard Rats, The Viewing. Nhân vật trong Graveyard Rats là người quản lý nghĩa trang. Cũng vì món nợ khổng lồ, ông sẵn sàng “cướp mộ” người đã khuất để lấy những món đồ có giá trị. Càng làm, ông càng bị vật chất, tiền bạc che mờ mắt, để rồi nhận cái kết kinh hoàng bởi những thế lực nằm sâu dưới lòng đất. Với The Viewing, lòng tham lại đến từ sự ham muốn của những kẻ giàu có khi sẵn sàng vung tiền để sưu tầm các món đồ cổ kỳ quái.

Mỗi vật phẩm trong phim đều ẩn chứa câu chuyện về nhân cách con người.

Bên cạnh chủ nghĩa vật chất, sự phù phiếm cũng được khéo léo lên án. Trong tập The Outside, đạo diễn Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) có cách tiếp cận hài hước và đen tối về tiêu chuẩn sắc đẹp của phái nữ, qua nhân vật Stacey (Kate Micucci).

Chiếc chìa khóa, đồng hồ, xương người cá Fiji... trong mỗi câu chuyện của Del Toro đều là tấm gương phản chiếu cho những phẩm chất tốt nhất và xấu nhất bên trong mỗi con người.

Sinh vật kỳ lạ mang tính biểu tượng

Công chúng từng ấn tượng quái vật muỗi Judas trong Mimic, thần dê trong Pan’s Labyrinth hay người cá trong The Shape of Water. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities tiếp tục phát huy thế mạnh, qua một bộ sưu tập những sinh vật ma quái.

Những sinh vật trong phim được xây dựng sống động, công phu tạo nên những màn trình diễn ám ảnh, mãn nhãn. Thây ma, vua chuột, ác quỷ báo thù,... không chỉ là các thực thể vượt ngoài hiểu biết của con người, mà còn hiện thân cám dỗ về vật chất, lòng tham đang dần nuốt chửng họ.

"Quái vật mỹ phẩm" trong tập bốn châm biếm chuẩn mực làm đẹp phi lý của phụ nữ.

Dưới sự dẫn dắt của Guillermo del Toro cùng những đạo diễn đình đám trong thể loại kinh dị Ana Lily Amirpour, David Prior, Tim Blake Nelson,... loạt phim đã đưa khán giả vào thế giới huyền ảo của những bảng màu rực rỡ, hình ảnh được đầu tư công phu và chuỗi cảm xúc thăng hoa từ sợ hãi tới lãng mạn.

Kịch bản tốt nhưng chưa hay

Cabinet of Curiosities khơi gợi sự tò mò, phấn khích ban đầu bằng lời dẫn đầy tính ẩn dụ của Del Toro. Tuy nhiên, sức hút giảm dần khi nội dung dễ đoán cùng việc chưa giải quyết triệt để câu chuyện khiến chuỗi phim thiếu tính cao trào.

Các tập phim nhồi nhét nhiều tình tiết nhưng không giải quyết triệt để.

Cabinet of Curiosities chạy theo phong cách Cosmic Horror - tập trung vào những nỗi sợ không tưởng của con người. Điều này đã được thể hiện tốt ở một số tập như Pickman’s Model, The Viewing, The Autopsy. Nhưng trong Dream in the Witch House, nhà làm phim sa đà vào các phân cảnh lãng mạng, khiến phim thiếu tính nhất quán.

Cinemaexpress nhận xét: “Guillermo del Toro bận tâm đến việc xây dựng bầu không khí hơn là kể một câu chuyện hấp dẫn”. Loạt phim tập trung nhiều vào việc xây dựng quái vật kinh dị hơn là khai thác cốt truyện một cách mạch lạc, logic. Cách xử lý tình huống của nhân vật trong vài tập còn vô lý, đậm tính sắp đặt, gây cảm xúc khó chịu cho khán giả.