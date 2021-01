Chiếc ghim cài áo của Lady Gaga và chuyện về lễ nhậm chức tổng thống

Lady Gaga, Jennifer Lopez được lựa chọn hát trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Buổi trình diễn có lịch sử 80 năm, được hình thành từ thời Tổng thống Roosevelt.

Sáng 21/1 (giờ Việt Nam), Lady Gaga, Jennifer Lopez, ngôi sao nhạc đồng quê Garth Brooks và Jon Bon Jovi đã có vinh dự biểu diễn trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. SCMP mô tả Lady Gaga đã có phần trình diễn cảm xúc và đầy tính kịch bản quốc ca nước Mỹ, trong trang phục cầu kỳ và gây tranh cãi.

Lady Gaga và Jennifer Lopez chuẩn bị công phu

Xuất hiện trong buổi lễ , Lady Gaga mặc bộ váy màu đỏ nổi bật, đeo bên ngực trái hình chim bồ câu lớn. Ban đầu, dân mạng cho rằng chiếm ghim cài áo khổng lồ của nữ ca sĩ là hình ảnh chim húng nhại của loạt The Hunger Games.

Lady Gaga mặc bộ váy lộng lẫy khi hát quốc ca trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.

Người dùng Twitter chia làm hai luồng ý kiến, một bên cho rằng đây là hình chim bồ câu, trong khi người hâm mộ series The Hunger Games vẫn khẳng định đây là biểu tượng chim húng nhại quen thuộc với họ.

Sau đó, Lady Gaga đã đăng bài trên tài khoản Twitter, giải thích ý nghĩa của chiếc trâm đi cùng bộ trang phục đến từ thương hiệu cao cấp Schiaparelli. "Đây là chú chim bồ câu đang ngậm một cành ô-liu. Mong hòa bình đến với tất cả chúng ta”, nữ ca sĩ viết.

Màn trình diễn của Lady Gaga cũng nhận được phản hồi tích cực của truyền thông xứ sở cờ hoa. Quốc ca Mỹ có tên The Star-Spangled Banner, được đánh giá là ca khúc khó hát, yêu cầu ca sĩ có kỹ thuật vững. Phần thể hiện của nữ ca sĩ được đánh giá là mạnh mẽ, đầy cảm xúc.

"Được biểu diễn ở đây là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi hát trong buổi lễ đánh dấu sự chuyển giao, khoảnh khắc của sự thay đổi. Tôi muốn nhắc lại quá khứ, hàn gắn hiện tại và thể hiện sự hào hùng với tương lai nơi chúng ta sẽ đoàn kết, yêu thương nhau. Tôi sẽ hát hết sức mình, cho người dân sống trên mảnh đất này", Lady Gaga chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau phần trình diễn của Lady Gaga, Jennifer Lopez mang đến buổi lễ nhậm chức ca khúc dân ca This Land Is Your Land của nhạc sĩ Woody Guthrie.

Giọng ca Let's Get Loud mặc bộ trang phục màu trắng đến từ thương hiệu xa xỉ Chanel. Khác với vẻ cổ điển, đài các của bộ váy của Lady Gaga, áo khoác dài và quần tây ống rộng mang đến vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng cho Lopez.

Có ý kiến cho rằng Jennifer Lopez là hình ảnh đại diện cho chủ nghĩa đa văn hóa ở nước Mỹ, vì cô là người Mỹ gốc Latin. Giọng ca 52 tuổi cũng chèn thêm phần phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha ở cuối bài hát: "Nước Mỹ tươi đẹp không thể bị chia cắt, có tự do và công lý dành cho mọi người".

Jennifer Lopez nói tiếng Tây Ban Nha trong phần trình diễn chúc mừng Tổng thống Joe Biden.

Lịch sử màn trình diễn chúc mừng lễ nhậm chức tổng thống

Và ngôi sao nhạc đồng quê Garth Brooks là người tiếp theo biểu diễn chúc mừng Tổng thống Joe Biden. Ông đội chiếc mũ cao bồi đen, phiêu trong giai điệu của bài thánh ca Amazing Grace. Brooks đề nghị khán giả cũng ông hát vang đoạn lời: "Không chỉ những người có mặt nơi đây, mà cả những người đang ở nhà, chúng ta là thống nhất, là một".

Trước đó, Grath Brooks cho biết ông quyết định biểu diễn ở lễ nhậm chức dựa trên tinh thần phi chính trị. Tuy nhiên, ông từng từ chối biểu diễn trong lễ nhậm chức của Donald Trump vào năm 2017 với lý do bận lịch làm việc cá nhân. Nhưng chính ông lại xuất hiện trong buổi nhậm chức của Barack Obama vào năm 2009.

Sau chương trình chính thức, buổi biểu diễn quy mô lớn tiếp tục được tổ chức trên đường phố Washington D.C với sự xuất hiện của Andra Day, DJ Cassidy’s Pass the Mic, Earth, Wind & Fire, Kathy Sledge...

Ngoài ra, Tom Hanks còn đảm nhận vị trí host một chương trình chào mừng đặc biệt với sự xuất hiện của Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi và Ant Clemons...

Jon Bon Jovi mang đến tiết mục Here Comes the Sun từ Miami, trong khi đó Ant Clemons và Justin Timberlake đã trình diễn Better Days. Một nhóm nghệ sĩ đến từ sân khấu Broadway đã dàn dựng liên khúc Seasons of Love, trích từ hai show Rent và Let the Sun Shine In from Hair.

Lina Mann - đại diện của Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng - cho biết buổi biểu diễn hoành tráng mừng lễ nhậm chức của tổng thống bắt đầu được tổ chức từ lần thứ 3 Franklin D. Roosevelt được bầu vào ghế tổng thống vào năm 1941. Thời điểm đó, một buổi dạ tiệc lớn đã được tổ chức với sự xuất hiện của Irving Berlin, Mickey Rooney và Charlie Chaplin.

Charlie Chaplin biểu diễn trong lễ nhậm chức thứ 3 của Tổng thống Roosevelt.

“Chaplin đã trình diễn màn tấu nói độc thoại trong The Great Dictator,” Mann kể lại.

Theo thời gian, số lượng người nổi tiếng tham gia biểu diễn chúc mừng tân tổng thống ngày càng tăng. Một trong những lễ kỷ niệm nổi tiếng và quy tụ đông đảo ngôi sao nhất là buổi nhậm chức của John F. Kennedy vào năm 1961.

Lễ chúc mừng Tổng thống Kenedy nhậm chức do danh ca Frank Sinatra tổ chức, quy tụ Harry Belafonte, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Gene Kelly, Ethel Merman, Laurence Olivier, Sidney Poitie... Frank Sinatra chính là chủ nhân My Way - ca khúc được phát trong buổi lễ nhậm chức cũng như khoảnh khắc rời khỏi Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump.