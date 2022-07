Chiếc áo xuyên thấu phủ kín chữ

Các thiết kế in hình cơ thể phụ nữ, xuyên thấu hay in hình kín như hình xăm hiện tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới, theo Vogue. Với mục tiêu xây dựng hình ảnh sành điệu, Lương Thùy Linh cũng bắt kịp xu hướng này khi diện chiếc áo in đầy chữ khi làm giám khảo trong một buổi casting. Để tiết chế, cô kết hợp với chiếc blazer oversized tông xanh pastel. Ảnh: VBFF.