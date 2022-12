'Chicken parenting' - đừng dạy con theo kiểu luyện gà

Chicken parenting là một trào lưu mới nổi và được ưa chuộng tại các gia đình trung lưu ở siêu đô thị Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải.

Chicken parenting /ˈtʃɪk.ɪn ˈpeə.rən.tɪŋ/ (danh từ): Nuôi con kiểu luyện gà

Định nghĩa:

Chicken parenting, hay còn gọi là jiwa parenting, là kiểu nuôi dạy con mới nổi trong vài năm gần đây tại Trung Quốc. PGS.TS Lixin Ren về Giáo dục mầm non tại Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc) nêu rằng dạy con theo kiểu luyện gà có những điểm tương đồng với kiểu dạy con trực thăng hoặc dạy con theo kiểu mẹ hổ. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những điểm khác biệt.

PGS nêu điều nổi bật nhất trong chicken parenting là ý thức trách nhiệm của cha mẹ luôn "bùng lên" mạnh mẽ khi đề cập việc nuôi dạy, giúp con thành công. Nếu cha mẹ hổ luôn nghiêm khắc, thể hiện quyền uy với con, cha mẹ trực thăng luôn theo sát con, cha mẹ luyện gà lại đặt việc học tập lên đầu khi nuôi dạy con.

Những đứa trẻ được nuôi dạy theo kiểu luyện gà được gọi là jiwa (gà con). Thuật ngữ này bắt nguồn từ trào lưu dǎjīxiě (tạm dịch: Bơm máu gà) của người Trung Quốc trong Đại Cách mạng Văn hóa vô sản. Hồi đó, người dân cho rằng bơm máu gà là phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất, từ hói đầu, vô sinh đến ung thư...

Theo thời gian, trào lưu này lắng xuống, nhưng cụm từ "bơm máu gà" vẫn tồn tại đến ngày nay và mang ý nghĩa tự động viên bản thân, thúc đẩy bản thân hoặc người khác lấy hết can đảm để làm điều gì đó.

Trào lưu dạy con theo kiểu luyện gà tại Trung Quốc cũng gây ra những áp lực, căng thẳng rõ rệt cho cha mẹ. Một nghiên cứu toàn quốc về trẻ em Trung Quốc được công bố trong China’s Blue Book of Children cho thấy 60,4% trẻ 3-15 tuổi tham gia các lớp học thêm sau giờ học.

Global Times nêu rằng xu hướng luyện gà khiến nhiều cha mẹ chấp nhận chi tiền cho con học vì họ cảm thấy áp lực nếu không làm những điều giống như cha mẹ khác đang làm.

Sợ con tụt lại, sợ con không bằng bạn bè, nhiều cha mẹ tầng lớp trung lưu ở các siêu đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu đua nhau chi tiền chỉ để đầu tư cho việc học của con. Ước tính, cha mẹ luyện gà tại những khu vực này chi 25-50% thu nhập cho các lớp học thêm của con. Chính điều này khiến dạy thêm trở thành ngành công nghiệp tỷ đô tại đất nước tỷ dân.

Ứng dụng của chicken parenting trong tiếng Anh:

- In chicken parenting, parents appreciate the need for a strong knowledge background to help their children succeed.

Dịch: Với phương pháp dạy con kiểu luyện gà, cha mẹ đánh giá cao sự cần thiết của nền tảng kiến thức vững chắc để giúp con thành công.

- Parents need to look for ways to improve their children’s interests and study habits. Once children know how to study, they don’t need chicken parenting to achieve better performance.

Dịch: Cha mẹ cần tìm cách cải thiện sở thích và thói quen học tập của con. Khi trẻ biết cách học, các em không cần "luyện gà" để đạt thành tích tốt.