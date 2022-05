‘Chìa khóa’ giúp trẻ phát triển cân nặng, tầm vóc theo chuẩn BMI

Chia nhỏ thời gian tập luyện trong ngày WHO khuyến nghị trẻ em từ 2 tuổi trở lên cần ít nhất 60 phút tập thể dục mỗi ngày. Trong đó, trẻ 2-5 tuổi chưa thể tham gia các môn thể thao có tính vận động mạnh. Cha mẹ nên cho bé hoạt động tự do ngoài trời, chạy nhảy trong nhà,… Từ 6 tuổi trở lên, trẻ có thể chơi bóng đá, bóng rổ, bơi lội,... Chia sẻ trên website tổ chức The Nemours Foundation, TS nhi khoa Mary L. Gavin gợi ý trẻ em độ tuổi đi học nên thực hiện các đợt hoạt động thể chất từ vừa phải đến mạnh, xen kẽ vận động nhẹ hoặc nghỉ ngơi trong ngày. Như vậy, trẻ sẽ không cảm thấy quá sức.