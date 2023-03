Chìa khóa để trở thành một nhà văn giỏi

Các tác giả nổi tiếng như Carol Ann Duffy, Malorie Blackman và Alan Moore chia sẻ bí quyết và lời khuyên dành cho những người mới bắt đầu viết văn.

(Từ trái sang) Malorie Blackman, Alan Moore và Carol Ann Duffy là tác giả của những tựa sách bán chạy trên thế giới. Ảnh: The Guardian.

Nhân Ngày Sách Thế giới, 2/3/2023 (ngày thứ Năm đầu tiên của tháng ba), một số nhà văn nổi tiếng đã đưa ra nhiều lời khuyên thiết thực cho những tác giả mới. Chẳng hạn, Malorie Blackman khuyên các tác giả mới bắt đầu nên chọn những câu chuyện thời sự, Julia Donaldson cảnh báo về những sai lầm thường gặp còn Alan Moore thì cho rằng nhà văn nên đọc những cuốn sách hay lẫn dở tệ,... theo The Guardian.

Bắt đầu từ việc đọc

Chia sẻ bí quyết và lời khuyên dành cho những người mới bắt đầu viết văn, nhà thơ trữ tình nổi tiếng người Scotland Duffy, nói rằng: “Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm nếu muốn viết một bài thơ là hãy đọc một bài thơ”.

“Hãy đọc thật nhiều bài thơ”, bà nói. Duffy tin rằng người ta không thể viết một bài thơ hay nếu chưa từng đọc được một vài bài thơ hay.

“Công bằng mà nói thì một người có thể trở thành một độc giả xuất sắc bao nhiêu thì họ cũng là một cây viết tốt bấy nhiêu”, Alan Moore - tác giả huyền thoại người Anh - chia sẻ. Là cha đẻ của nhiều tác phẩm truyện tranh kinh điển như Watchmen, V for Vendetta, The Ballad of Halo Jones, Swamp Thing, Batman: The Killing Joke và From Hell… ông khuyên các nhà văn trẻ hãy đọc bằng con mắt phân tích, nhìn lại tác phẩm khiến họ “bỗng sợ hãi, xúc động hoặc thích thú” để tìm ra cách mà các nhà văn đã đạt được hiệu quả đó.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đọc những cuốn sách hay, ông cũng tin rằng các nhà văn cũng có thể rút ra được điều gì đó từ những cuốn sách không hay, và những cuốn sách dở tệ đôi khi có thể sẽ truyền cảm hứng cho các nhà văn mới nhiều hơn cả những cuốn sách hay.

"Nếu bạn được truyền cảm hứng từ một cuốn sách hay, thì luôn có nguy cơ đạo văn hay muốn viết một cái gì đó tương tự vậy. Trong khi đó, có một phản ứng hữu ích thực sự khi bạn đọc một tác phẩm mà phải thốt lên: Như thế này thì tôi cũng viết được!", ông Moore nói.

Đừng viết những gì bạn biết, hãy viết những gì bạn cảm nhận. Lee Child

“Đó là một không gian tự do vô tận. Bạn có thể phân tích những gì họ đang làm chưa tốt và bạn sẽ phát hiện ra có những sai lầm mà bạn có thể tránh được”, ông đưa ra lời khuyên.

Lee Child, tác giả của loạt sách bán chạy Jack Reacher, đồng ý rằng các nhà văn nên bước ra khỏi ranh giới an toàn của họ khi đọc.

“Hãy đọc càng nhiều càng tốt mọi thể loại từ phi hư cấu, thơ ca, kịch, Shakespeare. Bởi vì khi nói đến kể chuyện thì đâu chỉ có một cách duy nhất để làm việc đó, và nếu bạn quá chuyên môn hóa, thì bạn sẽ quá bó hẹp trong các thể loại ly kỳ về kỹ thuật hoặc chính trị. Bạn có nguy cơ bỏ lỡ những gì đang xảy ra ở nơi khác”, ông nói.

Ông cũng nói rằng có “rất ít người trên thế giới đủ hiểu biết để tạo nên một câu chuyện thực sự thú vị”. Thay vào đó, ông nói, “điều bạn phải làm là viết những gì bạn cảm thấy. Phân tích cảm xúc của bạn. Sau đó lấy những cảm xúc đó và thổi chúng lên thật lớn".

Làm việc với những ý tưởng

Malorie Blackman, tác giả của series Noughts & Crosses, cho biết một nơi khác để tìm cảm hứng sáng tác là các câu chuyện thời sự. Tuy nhiên, các nhà văn nên cố gắng đi trước đón đầu chứ không đơn giản là chạy theo thị trường. “Cách để làm điều đó là viết những chủ đề bạn quan tâm, những gì bạn thật sự đam mê", bà chia sẻ.

Nhưng Blackman cũng cảnh báo về việc chờ đợi quá lâu trước khi viết một cái gì đó. Bà cho biết đã học được bài học của mình khi bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ các mục tin tức về nhân bản người. Nhưng sau đó, bộ phim The Island về những người nhân bản bỏ trốn được phát hành và bà đã phải ném bản thảo của mình vào thùng rác.

“Bài học là, nếu bạn có một ý tưởng thực sự hay, hãy bắt tay vào thực hiện nó. Đặc biệt nếu bạn thấy nó trên tin tức thì bất cứ ai cũng có thể có cùng ý tưởng", bà nói.

Trong khi đó, Julia Donaldson - tác giả của The Gruffalo - khuyên không nên “viết một câu chuyện ngay khi ý tưởng của bạn còn mơ hồ. Thay vào đó, hãy để những ý tưởng của bạn trên một tảng băng và xem chúng đánh bật tia lửa của nhau như thế nào.

“Điều quan trọng là đừng quá coi trọng ý tưởng của bạn. Nếu nó không hiệu quả, cứ bỏ đi thôi. Tôi có nhiều ý tưởng dở dang hơn nhiều so với những ý tưởng mà tôi đã viết thành câu chuyện. Đừng quên rằng đôi khi hai ý tưởng có thể kết hợp với nhau, câu trả lời chỉ đơn giản vậy thôi”, bà giải thích.