Chỉ tiêu tuyển sinh của HV Ngoại giao, HV Tài chính, ĐH Luật Hà Nội

Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính, ĐH Luật Hà Nội đều xét tuyển bằng nhiều phương thức bên cạnh việc xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.

Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 1350 chỉ tiêu. Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức xét tuyển không đủ chỉ tiêu, số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức khác.

Chỉ tiêu thể như sau:

Trường dự kiến dành 5% tổng chỉ tiêu mỗi ngành để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Học viện Ngoại giao có đề án xét tuyển thẳng riêng với 25% chỉ tiêu.

Trường xét tuyển thẳng những thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8 trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS academic (hoặc tương đương) đạt từ 7.0 trở lên, hoặc từ DELF-B2 trở lên.

Đối tượng xét tuyển thẳng cũng bao gồm học sinh trường THPT chuyên có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 5/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8,8 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS academic (hoặc tương đương) đạt từ 6.5 trở lên (hoặc từ DELF-B1 trở lên) và điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8 trở lên.

Trường xét tuyển thẳng thí sinh là đối tượng trong đội tuyển tham dự cuộc thi, triển lãm hay phát minh khoa học kỹ thuật quốc tế do các hội, trường, tổ chức cử hoặc lập đội tuyển có sự đồng ý của Bộ GD&ĐT, có giấy chứng nhận đoạt giải do bộ xác nhận, có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8 trở lên, đã tốt nghiệp THPT năm 2021, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do học viện quy định.

Ngoài ra, Học viện Ngoại giao dự kiến 4 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển kết hợp hết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (30% chỉ tiêu); xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT (8%), xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và phỏng vấn đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hay Việt Nam hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam (2%).

Học viện dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.

Học viện Tài chính tuyển 4.000 chỉ tiêu. Trong đó, trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT. Số còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét tuyển kết hợp.

Chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

ĐH Luật Hà Nội tuyển 1.410 chỉ tiêu cho năm học 2021-2022, trong đó, 1.280 chỉ tiêu đào tạo tại trụ sở chính, 130 chỉ tiêu tại phân hiệu Đắk Lắk.

Trường tuyển thẳng theo quy định của bộ. Bên cạnh đó, trường xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường. Theo đó, trường xét tuyển thí sinh tham dự vòng thi tháng/quý/năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia kết hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

ĐH Luật Hà Nội cũng xét tuyển học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu, học sinh có học lực giỏi.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.

Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển như sau: