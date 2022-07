Chi tiêu tiết kiệm mà vẫn vui dịp hè

Những chuyến du lịch thường phát sinh nhu cầu chi tiêu khó kiểm soát. Đó là lý do nhiều bạn trẻ quan tâm làm sao để quản lý tốt ngân sách, không bị "thủng ví".

Để kiểm soát tốt chi tiêu, bạn cần tập thói quen viết ra ngân sách phù hợp với từng nhóm nhu cầu trong tháng để tránh bội chi. Ngoài ra, hãy ghi chú các khoản chi tiêu theo ngày để nhận diện mình đang chi tiền nhiều cho việc gì, từ đó có biện pháp kiểm soát.

Một mẹo nhỏ là đừng bỏ qua các chương trình khuyến mãi để săn món đồ giá rẻ. Nếu sở hữu tài khoản hay thẻ ngân hàng, bạn càng phải chú ý vì hè là mùa thường có hàng loạt ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn như hoàn tiền khi chi tiêu, giảm giá tại cửa hàng đối tác hoặc miễn phí giao dịch. Mức hoàn tiền hoặc giảm giá có khi lên đến 20%, giúp bạn tiết kiệm một khoản đáng kể.

Điển hình, Sacombank vừa triển khai chương trình “Khám phá hành trình - Rinh quà siêu đỉnh” dành riêng cho mùa hè sôi động, diễn ra từ 23/6 đến hết 22/9 với tổng giải thưởng hơn 39 tỷ đồng .

Sacombank triển khai chương trình “Khám phá hành trình - Rinh quà siêu đỉnh” cho mùa hè sôi động.

Mùa hè không thể thiếu những chuyến vi vu, bạn có thể tham dự “Hành trình thỏa sức chu du” bằng chiếc thẻ “vạn năng”, thoải mái check-in mọi miền và nhận deal hoàn tiền ăn uống/đặt khách sạn/vé máy bay, ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ cùng nhiều tiện ích như miễn lãi 55 ngày, chi trước trả sau, trả góp 0%...

Ngoài ra, thẻ tín dụng Sacombank còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như hoàn 20% giao dịch ăn uống từ 500.000 đồng, hoàn 15% cho giao dịch đặt khách sạn từ 1 triệu đồng, hoàn 10% đặt vé máy bay từ 2 triệu đồng.

Mỗi tháng, 3 khách hàng có doanh số giao dịch cao nhất sẽ được hoàn thêm 3 triệu đồng, hưởng phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi 1,8% và miễn phí trả góp 0% lãi suất tại hàng trăm đối tác liên kết.

“Dịch chuyển” nhiều sẽ dẫn đến sự đau đầu vì “cạn ví”. Khi tham gia “Hành trình tích lũy may mắn”, gửi tiền tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến từ 1 đến 36 tháng với mức gửi từ 50 triệu đồng, khách hàng được tham gia quay số may mắn trực tuyến. Giải thưởng là tiền mặt lên đến 2 triệu đồng cùng các giải quay số hàng tháng/cuối kỳ giá trị như ôtô Mercedes, thẻ tiết kiệm 100 triệu đồng, smart TV Samsung The Frame QLED 4K 55 inch, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 256 GB, Galaxy Tab S7 64 GB, voucher du lịch trong nước và quốc tế, vali du lịch cao cấp...

Hướng tới nhóm khách hàng mới chưa có tài khoản, Sacombank mang đến “Hành trình giao dịch all free”. Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán đơn giản trên app Sacombank Pay, được miễn phí mở tài khoản số đẹp, chuyển tiền, rút tiền bằng mã QR, nhận 39.000 đồng cùng cơ hội tham gia quay số may mắn trúng giải thưởng giá trị.

Xa nhà, có nhiều lúc cần gọi điện thoại cho người thân, khách hàng có thể tham gia chương trình khuyến mãi “Topup 12h trưa - Nhận mưa ưu đãi” để được giảm hoặc hoàn 100.000 đồng khi nạp tiền điện thoại trên Internet banking, mobile banking hoặc Sacombank Pay. Chương trình diễn ra từ 15/7 đến 15/8, áp dụng khung giờ 12h-14h mỗi thứ sáu và chủ nhật.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng dịch vụ quầy và ngân hàng điện tử cũng nhận được nhiều ưu đãi với “Hành trình trải nghiệm 24/7” gồm các tiện ích và cơ hội tham gia quay số may mắn. Khách hàng có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán bằng mã QR mọi lúc mọi nơi trên mBanking, Sacombank Pay. Khi đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, khách sạn qua app mBanking, Sacombank Pay, khách hàng được hoàn 50% tối đa 200.000 đồng và miễn phí chuyển tiền thanh toán quốc tế trên Internet banking.

Ngoài ra, hành trình “Tăng bảo vệ - Thêm tích lũy” giúp tài sản “sinh sôi” mỗi ngày với lợi nhuận cao cùng ưu đãi hoàn tiền đến 15% khi khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mới. Nếu đồng thời gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, khách hàng nhận ưu đãi lãi suất lên đến 7%/năm.

Chương trình ưu đãi Sacombank triển khai chào hè không chỉ nhằm gia tăng lợi ích, mà còn là sự tri ân đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.