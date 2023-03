Chi tiết vụ trộm đột nhập UBND phường trên địa bàn Hà Nội

Gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản tại ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn Hà Nội, Hà Văn Lai đã kiếm hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Hà Văn Lai (SN 1986, trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tổ chức truy bắt đồng phạm của Lai là người tên Hà Văn Hùng đang làm thuê tại Lào.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2022 đến ngày 28/2, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và các địa bàn lân cận trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại trụ sở UBND một số phường. Thậm chí như phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm bị nghi phạm trộm đột nhập 2 lần.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tích cực chỉ đạo và phối hợp với công an địa phương tiến hành các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với ổ nhóm này. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục gây án với phương thức thủ đoạn tinh vi ngày càng khó khăn cho hoạt động điều tra.

Hà Văn Lai.

Nắm rõ tại trụ sở có hệ thống camera an ninh, họ thường trùm kín, chỉ để lộ hình dáng và đột nhập vào lúc nửa đêm về sáng, bảo vệ trụ sở đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Với tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao với công việc và sự quyết liệt trong công tác, ngày 4/3, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã làm rõ được các đối tượng gây ra các vụ án này là Hà Văn Lai và Hà Văn Hùng, tổ chức bắt giữ khi Lai đang lẩn trốn tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, còn Hùng đã về Nghệ An tiếp tục sang Lào lao động.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Lai khai nhận năm 2020, sau khi thi hành bản án 3 năm 6 tháng về tội trộm cắp tài sản do TAND huyện Diễn Châu, Nghệ An tuyên phạt, Lai về Hà Nội hành nghề xe ôm. Khi đi qua nhiều tuyến đường, Lai phát hiện trụ sở UBND một số xã, phường, nằm ở khu vực vắng vẻ, có cổng sau, rất dễ ra vào.

Mê món “tài xỉu” trên mạng, Lai thường xuyên rơi vào cảnh túng quẫn, nên đã nảy ý định đột nhập các vào UBND xã, phường để trộm cắp tài sản, chủ yếu là tiền. Khi mới đi ăn trộm, Lai thực hiện việc đột nhập một mình.

Sau nhiều phi vụ không phá được két sắt, Lai nhớ tới Hùng là bạn cùng thi hành án với mình, đã rủ Hùng từ Lào về Hà Nội trộm cắp tài sản. Trước mỗi phi vụ, Hùng sẽ đi khảo sát đường, mua sẵn công cụ hỗ trợ và khi màn đêm buông xuống, cả 2 đột nhập từ lối cửa sau, vào các phòng làm việc, phá cửa, phá két sắt hoặc lục lọi trong các ngăn kéo.

Quá trình điều tra xác định các nghi phạm đã gây ra 9 vụ trộm trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 9/7/2022, Lai đột nhập UBND xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội lấy trộm 60 triệu đồng. 2 ngày sau, Lai đột nhập UBND xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, lấy trộm 16 triệu đồng.

Khoảng 1h ngày 18/8/2022, Lai đột nhập vào UBND phường Cổ Nhuế 2 lấy trộm khoảng hơn 20 triệu đồng. Một tháng sau, Lai đột nhập vào UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lấy trộm 10 triệu đồng.

Vụ thứ 5 xảy ra vào ngày 11/10/2022, cũng trong khung giờ tương tự. Hà Văn Lai đột nhập vào UBND phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, trộm cắp số tiền 56 triệu đồng. Liên tiếp trong ngày 5/1 và 7/1, Lai và Hùng đột nhập vào UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai và xã Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội, thực hiện hành vi trộm cắp tổng số tiền 46,5 triệu đồng.

Sau phi vụ lấy được hơn 20 triệu đồng tại UBND phường Cổ Nhuế 2, ngày 11/1, Lai lại rủ Hùng đột nhập vào đây, trộm cắp với số tiền 115 triệu đồng. Hà Văn Lai giữ 55 triệu đồng còn lại chia cho Hùng, trong đó có số tiền Lai nợ của Hùng 13 triệu đồng.