Chi tiết Toyota Avanza Premio 2022, giá từ 548 triệu đồng

Điều đáng tiếc là Toyota Avanza Premio tại Việt Nam thiếu khá nhiều trang bị tiện nghi và an toàn nếu so với mẫu Avanza thế hệ mới đã được ra mắt tại Indonesia. Mẫu xe này không được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, ngoài ra xe cũng không có hệ thống kiểm soát hành trình, trong khi đối thủ Mitsubishi Xpander đã có từ lâu.