Chi tiết thú vị từ trailer phim siêu anh hùng ‘Shang-Chi’ của Marvel

The Mandarin thực sự: Phản diện của bộ phim sớm được hé lộ là Văn Vũ do Lương Triều Vỹ thể hiện. Lão là cha của Shang-Chi, đồng thời là thủ lĩnh của hội Thập Nhẫn (Ten Rings) với biệt danh The Mandarin. Marvel Studios dường như đã gộp chung nhân vật này với tay pháp sư bất tử Phúc Mãn Châu (Fu Manchu) vào làm một. Ở nguyên tác, Phúc Mãn Châu là cha của Shang-Chi kiêm thủ lĩnh nhóm khủng bố Ngũ Khí Hội (Five Weapons Society).