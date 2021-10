Chi tiết siêu môtô Kawasaki Ninja H2 Carbon giá 1,299 tỷ đồng

So với đời cũ, Ninja H2 Carbon mới vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể to lớn, cơ bắp và chỉ có những thay đổi nhỏ về lớp sơn cũng như nâng cấp trang bị. Trong dải sản phẩm thương mại của Kawasaki, Ninja H2 Carbon chỉ kém hơn về sức mạnh so với Ninja H2R - mẫu sportbike dành riêng cho đường đua.