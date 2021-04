Một trong những lợi thế của AirTag so với đối thủ là khả năng tìm kiếm bởi hàng tỷ chiếc iPhone trên thế giới. Thông qua mạng lưới Find My (Find My network), người dùng có thể định vị AirTag ngay cả khi ngoài phạm vi kết nối Bluetooth, nếu tín hiệu của thiết bị được phát hiện bởi những chiếc iPhone gần đó. Ảnh: The Verge.