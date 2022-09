Chi tiết mới trên iPhone 14

Apple có thể bổ sung nhạc khởi động trên dòng iPhone 14, giúp người dùng khiếm thị nhận biết khi điện thoại được mở hoặc tắt nguồn.

Theo phóng viên công nghệ Steven Aquino, phiên bản iOS 16 RC (Release Candidate) phát hành ngày 7/9 chứa nhạc khởi động. Tính năng này có thể được Apple bổ sung trên dòng iPhone 14 để người dùng khiếm thị nhận biết khi điện thoại mở hoặc tắt nguồn.

Tài khoản Twitter @AppleSWUpdates đã chia sẻ file nhạc khởi động lấy từ iOS 16 RC, gồm tiếng "ting" khá giống bản nhạc trên macOS, nhưng với âm lượng lớn và rõ hơn. Theo AppleInsider, tính năng này sẽ nằm trong phần cài đặt trợ năng (Accessibility).

Hình ảnh đoạn mã cài đặt cho nhạc khởi động của iOS 16 RC. Ảnh: Steve Moser/Twitter.

Phân tích mã của iOS 16 RC, lập trình viên Steve Moser cho biết tùy chọn bật nhạc khởi động trên iPhone có tên "Power On & Off Sounds" với dòng mô tả "Play sound when iPhone is powered on and off" (tạm dịch: Phát nhạc khi iPhone được bật và tắt).

Hiện tại, Apple chưa xác nhận tính năng nhạc khởi động trên iPhone 14. Dòng smartphone mới dự kiến lên kệ tại một số quốc gia từ ngày 16/9, trong khi iOS 16 bản chính thức sẽ phát hành rộng rãi từ 12/9.

Khác với iPhone 14 Pro, bộ đôi iPhone 14 tiêu chuẩn giữ nguyên thiết kế từ thế hệ trước. Năm nay, phiên bản mini bị loại bỏ, thay bằng model Plus với màn hình OLED 6,7 inch. Máy vẫn dùng chip A15 Bionic nhưng với 5 nhân GPU, giúp tăng khả năng xử lý đồ họa.

Ngoại hình của iPhone 14 tương tự bản tiền nhiệm với khung nhôm, dải khuyết màn hình kiểu cũ. Một số tính năng mới trên thiết bị như gửi tin nhắn khẩn cấp qua vệ tinh, camera selfie hỗ trợ tự động lấy nét, chế độ quay video chống rung (action mode) cùng nhiều màu sắc.

Ngoài iPhone 14, sự kiện "Far Out" ngày 7/9 của Apple còn giới thiệu Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 và mẫu đồng hồ cao cấp Apple Watch Ultra, trang bị loạt tính năng dành cho người tập luyện thể thao chuyên nghiệp. Ngoài ra, tai nghe AirPods Pro cũng được nâng cấp với chip xử lý mới và hộp sạc cải tiến.