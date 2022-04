Chi tiết Mercedes-Benz C 300 AMG bản giới hạn tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu C-Class thế hệ mới với 4 phiên bản, trong đó C 300 AMG First Edition là phiên bản đầu tiên được phân phối. C 300 AMG First Edition được nhập khẩu, 3 phiên bản còn lại được lắp ráp trong nước. Trong thời gian tới, C 300 AMG phiên bản nhập khẩu cũng sẽ được thay thế bằng bản lắp ráp trong nước.