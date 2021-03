Chi tiết Mercedes-Benz C 180 AMG giá 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Một năm sau khi ra mắt tại Việt Nam, Mercedes-Benz C 180 được nâng cấp với gói trang bị AMG Line. Mức giá đề xuất cho Mercedes C 180 AMG là 1,499 tỷ đồng , đắt hơn 100 triệu đồng so với model C 180 tiêu chuẩn.