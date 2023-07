Chi tiết Honda City phiên bản 2023 tại Việt Nam

Tất cả phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn Honda SENSING, tuy nhiên xe vẫn chưa có tính năng hỗ trợ quan sát khi chuyển làn. Phiên bản RS có hệ thống an toàn bị động tốt hơn với 6 túi khí, nhiều hơn 2 túi khí so với các phiên bản còn lại.