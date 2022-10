Chi tiết Ford Territory vừa ra mắt, giá cao nhất 935 triệu đồng

Ford Territory vừa được ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm Trend, Titanium và Titanium X, giá bán lần lượt 822 triệu, 899 triệu và 935 triệu đồng.

Giá từ 822 triệu đồng

Ford Territory là "tân binh" trong nhóm SUV hạng C tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh cùng những cái tên như Hyundai Tucson (825 triệu - 1,030 tỷ đồng ), Kia Sportage (899 triệu - 1,099 tỷ đồng ), Honda CR-V (998 triệu - 1,138 tỷ đồng ) hay Mazda CX-5 (839 triệu - 1,059 tỷ đồng ). Xe được phân phối với 3 phiên bản gồm Trend 1.5 AT, Titanium 1.5 AT và Titanium X 1.5 AT, giá bán lần lượt 822 triệu, 899 triệu và 935 triệu đồng. Ford Territory có giá bán thấp hơn các đối thủ, tuy nhiên xe không có sự đa dạng phiên bản như những đối thủ kể trên. Ford Territory ở Việt Nam là thế hệ thứ 2, còn được biết đến với tên gọi Equator Sport tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm của liên doanh Ford và JMC của Trung Quốc.













Ngoại hình khác biệt so với Ranger, Everest

Không như những đối thủ Hyundai Tucson, Kia Sportage với thiết kế sắc cạnh, hầm hố, ngoại hình Ford Territory có phần "trung tính" hơn. Nổi bật ở đầu xe là cụm đèn pha tách biệt với đèn định vị, lưới tản nhiệt lớn có họa tiết 3D. Đèn hậu dạng LED là trang bị tiêu chuẩn. So với những cái tên quen thuộc trên thị trường của Ford như Ranger hay Everest, Territory có thiết kế khác biệt theo hướng mềm mại hơn.









Nội thất hướng về người lái

Cách bố trí cabin của Ford Territory khá gọn gàng, đơn giản và có cấu hình 5 chỗ ngồi. Nổi bật ở trung tâm bảng taplo là cụm màn hình kép 12 inch trên bản cao cấp nhất. Khu vực phía trước có thiết kế hướng về phía người lái kiểu bất đối xứng. Màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Một số tiện nghi đáng chú ý khác như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hàng ghế trước tích hợp làm mát, tất cả phiên bản đều có nội thất bọc da, riêng bản đắt nhất có chất liệu bọc cao cấp hơn. Cốp sau dung tích 448 lít.





















Một phiên bản động cơ

Tương tự Honda CR-V, Ford Territory chỉ có duy nhất loại động cơ tăng áp 1.5L. Động cơ này cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái. So với các đối thủ còn lại trong phân khúc, Ford Territory có ít tùy chọn động cơ hơn, mức hiệu suất cũng không quá ấn tượng so với các biến thể tương đương dung tích động cơ như Kia Sportage 1.6L (178 mã lực và 265 Nm) hay Hyundai Tucson 1.6L (177 mã lực và 265 Nm). Xe không có chế độ chỉnh số bán tự động, chỉ có cấp số L phục vụ đi đường đèo dốc.













Nhiều công nghệ an toàn

Ford Territory tại Việt Nam được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn như gói hỗ trợ lái tiên tiến Ford Co-Pilot 360 với hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Ngoài ra, mẫu SUV hạng C này còn có kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ và 6 túi khí. Tân binh Ford Territory hứa hẹn sẽ mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nhóm SUV/CUV hạng C trong giai đoạn còn lại của năm 2022.