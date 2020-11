Chi tiết Ducati Panigale V4 S 2020 giá gần 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Để tăng thêm lực downforce cho xe, Ducati đã thiết kế lại phần đầu xe. Ở đời 2020, đầu xe của dòng Panigale V4 được làm to ra và có xu hướng chồm về trước. Theo đánh giá riêng của tôi, thiết kế này làm tổng thể xe to ra, mất đi sự cân đối của đời trước. Một nhân viên Ducati cho biết hãng xe Italy làm mọi điều để tăng lực downforce, đảm bảo sự an toàn của khách hàng khi điều khiển "quái thú" hơn 200 mã lực.