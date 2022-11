Chi tiết bộ đôi VinFast VF 6 và VF 7

VF 6 mở bán với 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Plus, trong khi VF 7 là Eco và Plus. Khác biệt chính giữa các phiên bản đến từ sức mạnh động cơ. VF 6 Tiêu chuẩn mạnh 174 mã lực và 250 Nm, bản Plus là 201 mã lực và 310 Nm. "Đàn anh" VF 7 Eco có sức mạnh ngang với VF 6 Plus, trong khi VF 7 Plus mạnh 349 mã lực và 500 Nm.