Chi tiền tỷ cho sở thích sưu tầm mô hình quân sự

Mô hình anh Việt sở hữu nhiều nhất thuộc về loại phương tiện quân sự Việt Nam với những câu chuyện mang giá trị lịch sử lớn. Mô hình chiếc máy bay MIG-21 (bên trái) do phi công Nguyễn Hồng Mỹ (thuộc lực lượng Không quân Việt Nam) điều khiển là một trong những mô hình anh Việt tâm đắc nhất vì có chữ ký của người phi công anh hùng được không lực Hoa Kỳ ngưỡng mộ này. Bên cạnh là mô hình chiếc F-4D do ông Dan Cherry (thuộc lực lượng Không quân Mỹ) lái và bắn hạ chiếc MIG-21 trong chiến tranh tại Việt Nam năm 1972. “Tôi vô cùng ấn tượng với hai mô hình này vì sau khi hòa bình lập lại, hai cựu chiến binh đã gặp nhau, hòa giải, trở thành bạn bè và viết nên câu chuyện ‘My enemy my friend’ nổi tiếng”, anh Việt chia sẻ.