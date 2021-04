Chi tiền cho BĐS hàng hiệu - 'gu’ tiêu xài mới của giới siêu giàu

Các căn hộ hàng hiệu xa hoa gắn liền thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới có sức hút với giới thượng lưu tương tự những chiếc túi xách phiên bản giới hạn hay siêu xe triệu đô.

Trước thành công của Crazy Rich Asians - bộ phim tình cảm hài dựa trên cuốn sách best-selling cùng tên của Kevin Kwan, khán giả không khỏi choáng ngợp trước lối sống hào nhoáng của giới siêu giàu với những tủ đồ ngập quần áo, túi xách hàng hiệu, bộ sưu tập trang sức đắt đỏ, dàn siêu xe triệu đôla Mỹ hay yến tiệc xa hoa.

Dinh thự bề thế của các gia đình giàu có trong phim cũng gây ấn tượng mạnh với nội thất sang chảnh, đèn chùm nạm đá quý, sofa dát vàng. Không gian dinh thự như một bảo tàng nghệ thuật với đồ cổ và tác phẩm của các nhà điêu khắc, họa sĩ danh tiếng được bố trí khắp nơi.

Hình mẫu không gian sống của giới siêu giàu trong Crazy Rich Asians không hề hư cấu. Một ví dụ thực tế là những căn hộ hàng hiệu 6 sao xa hoa đang thu hút người mua thuộc tầng lớp thượng lưu. Thời gian qua, báo giới đã tốn không ít giấy mực để đưa tin về vị tỷ phú nọ hay ngôi sao Hollywood kia chi hàng triệu đôla Mỹ cho một căn penthouse tại dự án bất động sản hàng hiệu ở Miami hay New York. Điều gì đã giúp các sản phẩm “nhà hiệu” này có sức hút lớn đối với giới siêu giàu?

Nếu thiết kế lộng lẫy, tinh xảo của các sản phẩm bất động sản hàng hiệu có thể chinh phục gout thẩm mỹ khắt khe của giới siêu giàu, thì thương hiệu là yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho sản phẩm triệu USD này qua hàng thế kỷ. Đây được xem là một trong những hấp lực quan trọng nhất để neo giữ các đại gia, khiến họ không ngần ngại săn lùng bằng được căn hộ hay biệt thự đắt đỏ.

Hai tòa tháp căn hộ nghỉ dưỡng của Ritz-Carlton tại Honolulu Hawaii là dẫn chứng điển hình cho giá trị thương hiệu trên thị trường bất động sản hạng sang. Dù không có lợi thế nằm kế cận những bãi biển hoang dại tại hòn đảo du lịch nổi tiếng, 556 căn hộ nghỉ dưỡng của Ritz-Carlton vẫn nhanh chóng trở thành tài sản thuộc sở hữu các đại gia. Lý do được cho là đến từ niềm tin vào giá trị thương hiệu vững chắc của Marriott - ông lớn ngành khách sạn đang nắm giữ đến 21% dự án siêu sang trên toàn thế giới.

Cùng với Ritz-Carlton, khu căn hộ cao cấp Khun by Yoo, tọa lạc giữa thủ đô Bangkok náo nhiệt, cũng là minh chứng đáng giá cho sức hút từ thương hiệu của căn hộ hàng hiệu. Dù mức giá lên đến 5 triệu USD , căn hộ Khun by Yoo vẫn được giao dịch sôi động bởi giới siêu giàu, nhờ sự bảo chứng của Yoo Inspired By Starck - thương hiệu bất động sản quen thuộc của các thị trường châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á Thái Bình Dương.

Đi kèm giá trị thương hiệu từ tên tuổi lừng danh toàn cầu, căn hộ hàng hiệu còn là sự đảm bảo chắc chắn về chất lượng thi công, giá trị của từng món đồ nội thất xa hoa, nhất là những quyền lợi về đầu tư, pháp lý minh bạch và đặc quyền riêng biệt. Vì lẽ đó, nhiều đại gia mạnh tay chi tiền mua căn hộ ở nước ngoài như Ritz-Carlton hay Khun by Yoo, thậm chí không cần đến khảo sát, xem nhà, chỉ cần nghe tên thương hiệu là đủ để đưa ra quyết định.

Cùng với xe hơi, căn hộ thường được xếp vào dạng “tiêu sản”, bởi tính xuống cấp và mất giá sau một khoảng thời gian sử dụng. Tuy nhiên, bất động sản cao cấp lại là một ngoại lệ. Trải qua hàng thập kỷ biến động, dòng sản phẩm này vẫn có giá trị đầu tư tăng trưởng bền vững theo thời gian. Điều này được minh chứng qua các tòa căn hộ hạng sang nằm trên những tuyến phố sầm uất bậc nhất thế giới.

Tại khu Manhattan - con phố “triệu phú” của New York, giá trị dòng bất động sản hạng sang ở đây luôn xếp vào top cao nhất thế giới, ngay cả trong những thời điểm thị trường biến động. Sau 4 cuộc suy thoái lớn trong ba thập kỷ qua, giá trị những căn hộ xa hoa nằm ở phân khu này vẫn duy trì ở mức giá cũ, hoặc nếu có sụt giảm cũng nhanh chóng lấy lại phong độ và tiếp tục tăng trưởng.

Từng chi tiết được kiến tạo dựa trên trên tiêu chuẩn khắt khe và được quản lý chặt chẽ, sát sao là một trong những yếu tố giúp dòng bất động sản hạng sang giữ vững giá trị đắt đỏ suốt thời gian dài. Thậm chí, một số thương hiệu còn thường xuyên tiến hành các đợt đại tu bổ, thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến nội thất bên trong, giúp giá trị căn hộ tăng lên đáng kể sau thời gian dài đi vào sử dụng.

Khu căn hộ Four Seasons Resort Costa Rica, tọa lạc trên bán đảo Peninsula Papagayo (Costa Rica) là một trường hợp như thế. Sau 13 năm đi vào hoạt động, Four Seasons Resort Costa Rica được cải tạo lại vào năm 2017, nhanh chóng lấy lại sức hút của một trong những khu căn hộ hấp dẫn nhất tại thiên đường du lịch nổi tiếng thế giới. Lợi nhuận cho thuê căn hộ tại đây cao vào bậc nhất so với tất cả dự án còn lại của Four Seasons.

Mới đây, trang Business Insider đưa tin một căn hộ chiếm toàn bộ tầng 18 của khách sạn Sherry-Netherland ở thành phố New York, Mỹ vừa được rao bán với mức giá 95 triệu USD . Căn hộ này có diện tích khoảng 650 m2, gồm 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm. Có thể thấy, lợi thế độc quyền về vị trí cũng là lý do giá trị loại hình bất động sản đặc biệt này luôn tăng trưởng theo thời gian.

Theo báo cáo của Savills, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của phân khúc bất động sản cao cấp, căn hộ hàng hiệu có tốc độ tăng trưởng đến 170%trong vòng một thập kỷ qua. Trước sự săn đón của giới siêu giàu, số lượng căn hộ nằm tại các vị trí đắc địa, cận kề trung tâm tài chính thế giới với tầm nhìn nhìn toàn cảnh phố thị hoa lệ ngày càng khan hiếm. Nhờ vậy, những căn hộ có vị thế độc tôn luôn được ví như viêm kim cương, tuổi đời càng cao càng rực rỡ và giá trị.

Đối với tín đồ hàng hiệu, việc chi tiền cho chiếc túi xách Hermes Birkin phiên bản giới hạn hay đồng hồ Patek Philippe gia công bằng vàng nguyên chất không đơn thuần là tận hưởng niềm tự hào khi sưu tập được một món đồ quý giá. Đó còn là thú vui trải nghiệm những giá trị đặc quyền, từ không gian mua sắm hoàng gia đến những dịch vụ chỉ dành riêng cho khách VIP.

Với dòng bất động sản hàng hiệu, khách hàng cũng được cảm nhận những dịch vụ đặc quyền. Thậm chí, nhiều dịch được cá nhân hoá riêng biệt đến từng chi tiết, nhằm thoả mãn những đòi hỏi khắt khe nhất của giới khách thượng lưu.

Bên cạnh dịch vụ 5 sao được áp dụng nguyên mẫu từ các thương hiệu khách sạn lừng danh, mỗi khu căn hộ hàng hiệu còn chiều chuộng cư dân bằng dịch vụ riêng biệt, tùy chỉnh theo từng sở thích và nhu cầu. Một số dịch vụ đẳng cấp có thể kể đến như spa trị liệu tại nhà, bữa ăn xa xỉ tận giường, khu sảnh tiệc riêng tư...

Các dịch vụ cơ bản như quản gia, mua sắm thực phẩm, trông giữ trẻ, chăm sóc thú cưng, giặt là quần áo… cũng được nâng lên đẳng cấp VIP. Nhóm tinh hoa được lựa chọn hoa quả, thực phẩm organic; lên thực đơn theo khẩu vị, tình trạng sức khoẻ của từng người trong gia đình; sử dụng dịch vụ giữ trẻ xuyên suốt 24/7 với nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm...

Với giới siêu giàu, việc đầu tư và sở hữu một căn hộ xa xỉ còn là bước quan trọng để khẳng định thương hiệu cá nhân với bạn bè và đối tác. Thông thường, các câu lạc bộ doanh nhân VIP luôn đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe để kết nạp thành viên. Với một căn hộ triệu độ, gia chủ có thể nghiễm nhiên tạo cho mình chiếc thẻ thành viên vào giới thượng lưu, tinh hoa hàng đầu khu vực.

Ngoài việc nâng tầm địa vị của bản thân, chủ sở hữu căn hộ hàng hiệu có thể mở rộng mối quan hệ với hàng xóm là những đại gia cùng sở thích, lĩnh vực kinh doanh, từ đó dễ dàng phát triển nhiều cơ hội làm ăn mới. Khu căn hộ Edition giữa lòng Hollywood là một ví dụ, với đa số cư dân đều đến từ giới tinh hoa trong ngành truyền thông và điện ảnh. Sinh sống tại đây, cư dân có thể bắt gặp nhà sản xuất phim, đạo diễn hay diễn viên hạng A của kinh đô điện ảnh.

Bên cạnh thương hiệu nổi tiếng, giá trị đầu tư bền vững, đặc quyền thượng lưu hay cộng đồng cư dân đẳng cấp, sức hút của căn hộ hàng hiệu còn đến từ những cái tên thiết kế nên chúng. Một chiếc túi xách hàng hiệu được giới siêu giàu yêu thích bởi phom dáng sắc sảo, chất liệu da thượng hạng và tay nghề thủ công bậc thầy của các nghệ nhân. Tương tự, sản phẩm bất động sản hàng hiệu cũng chinh phục giới siêu giàu bởi phong cách thiết kế tinh tế, độc bản do những kiến trúc sư lừng danh thế giới thực hiện.

Edition West Hollywood được thiết kế bởi nhà kiến trúc bậc thầy John Pawson. Giữa trung tâm Hollywood phồn hoa, căn hộ tại đây giao hòa hoàn hảo với thiên nhiên, phá bỏ ranh giới về không gian, mang đến tầm nhìn trọn vẹn bầu trời Los Angeles. Tên tuổi của “ông hoàng” nội thất tối giản đã góp phần nâng mức giá bán của hơn 80% sản phẩm Edition West Hollywood lên mức giá 32.000 USD /m2 (xấp xỉ 750 triệu/m2).

Theo nghiên cứu của Savills, căn hộ hàng hiệu có mức giá trung bình cao hơn 30% so với bất động sản hạng sang thông thường. Không dừng lại ở thú vui tiêu tiền hay nhu cầu tận hưởng cuộc sống tiện nghi bậc nhất, với giới siêu giàu, căn hộ hàng hiệu còn là kênh đầu tư khôn ngoan, góp phần củng cố vị thế và gia tăng trị giá tài sản.

Nhờ vậy, cùng với sự lớn mạnh của giới siêu giàu, mô hình bất động sản này cũng không ngừng tăng trưởng. Một nghiên cứu khác của Savills chỉ ra rằng số lượng căn hộ hàng hiệu đã tăng lên gấp 3 lần trong thập kỷ qua, và trong 3 năm tới, dự đoán tăng đến 27%. Những con số này đã cho thấy đây là một thị trường đầy tiềm năng trong tương lai.