Chỉ số UV TP.HCM ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

Giữa trưa, chỉ số tia cực tím tại TP.HCM được dự báo ở mức 9. Người dân cần hạn chế tiếp xúc nắng trực tiếp, không đứng dưới nắng quá lâu.

Sáng 19/2, người dân TP.HCM đón ngày mới với nền nhiệt 22-25 độ C, trời quang mây, nắng nhẹ. Buổi trưa, nhiệt độ dao động từ 27-33 độ C, nắng ráo, chỉ số tia cực tím (UV) lúc 12h ở mức 9 (ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao), sau đó giảm dần.

Để tránh gây bỏng rát và các vấn đề liên quan về da, chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc nắng trực tiếp, không đứng dưới nắng quá lâu và có biện pháp che chắn kỹ lưỡng.

Chuyên gia cảnh báo chỉ số UV tại TP.HCM trưa nay gây hại cao. Ảnh: Duy Anh.

Ông Lê Đình Quyết (chuyên gia khí tượng) cho biết trong hôm nay, áp cao lạnh lục địa tăng cường từ phía bắc sẽ khuếch tán sâu xuống phía nam, hoạt động với cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới đi qua Nam Trung bộ, hoạt động ổn định sau nâng dần trục lên phía bắc.

Do ảnh hưởng hình thái này, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ về đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại các vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc có cường độ cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sau giảm dần. Thời tiết biển có mây thay đổi, tầm nhìn xa trên 10 km, vài nơi có mưa rào nhẹ.