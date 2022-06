Chỉ số phòng ngự ấn tượng của Việt Anh

Trung vệ đội trưởng U23 Việt Nam có số lần giải vây cao nhất (18 lần) tính đến hết vòng tứ kết U23 châu Á 2022.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Bùi Hoàng Việt Anh có chỉ số giải nguy (Clearances) là 18 lần, bằng với Yoni Stoyanov (U23 Turkmenistan), cao nhất trong số cầu thủ tham dự giải tính đến hết vòng tứ kết U23 châu Á 2022.

Xếp sau là Yoni Stoyanov và Yousef Al Haqan (cùng của U23 Kuwait) với lần lượt 17 và 16 lần. Trung vệ Jonathan Khemdee của U23 Thái Lan đứng thứ 5 với 16 lần, còn Nguyễn Thanh Bình đứng thứ 10 với 11 lần. Nếu Thanh Bình không vắng trận đầu do không đảm bảo sức khỏe, con số sẽ không dừng lại ở đó.

Trận gặp U23 Hàn Quốc là một trong những trận vất vả của đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh (áo đỏ). Ảnh: AFC.

Thuật ngữ Clearances được hiểu là cầu thủ có các hoạt động gồm thu hồi bóng, cắt đường chuyền, tắc bóng hoặc gây sức ép khiến đối thủ làm mất bóng hoặc chuyền hỏng, để giúp đội nhà thoát khỏi nguy hiểm trong khu vực phòng ngự, giảm thiểu cơ hội ghi bàn của đối phương.

Đây là một chỉ số quan trọng trong thống kê năng lực phòng ngự của các đội bóng. Không ngạc nhiên khi Việt Anh và Thanh Bình góp mặt trong top 10 cầu thủ sở hữu chỉ số Clearances cao nhất giải. Họ là bộ đôi trung vệ chính của U23 Việt Nam, thi đấu rất hay trong hành trình vào tứ kết châu Á.

Chỉ số phòng ngự cao cũng là một minh chứng cho tầm quan trọng của bộ đôi trung vệ tuyển quốc gia ở U23 Việt Nam. Dưới thời HLV mới Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang sơ đồ 2 trung vệ. Lối chơi thay đổi cũng dẫn tới kết quả thay đổi.

Nhâm Mạnh Dũng là một trong 4 cầu thủ sút nhiều nhất U23 châu Á 2022, tính tới tứ kết. Ảnh: AFC.

So với vòng bảng 2 kỳ U23 châu Á 2018 và 2020, hàng thủ U23 Việt Nam để thủng lưới nhiều hơn (3 bàn so với 2 bàn). Đổi lại, hàng công lại ghi nhiều bàn hơn (5 bàn so với 2 bàn và 1 bàn). Nó đúng với nhận định U23 Việt Nam giai đoạn mới thi đấu táo bạo và dũng cảm hơn trước, nhưng chưa đủ để tái lập kỳ tích như giai đoạn 4 năm trước.

Trước đối thủ mạnh là Saudi Arabia, U23 Việt Nam không thể gây bất ngờ. Đội chơi tốt trong phần lớn hiệp đầu, đáng khen ngợi khi không cho đối thủ cơ hội dứt điểm nguy hiểm nào tới khi mất tập trung để dẫn tới tình huống nhận bàn thua. HLV trưởng đội bóng Tây Á cũng thừa nhận U23 Việt Nam gây nhiều khó khăn cho đội bóng của ông trong cuộc họp báo sau trận, như một minh chứng cho sự tiến bộ của các học trò HLV Gong.

U23 Việt Nam còn có cầu thủ sở hữu những thống kê đáng khen khác là số lần dứt điểm và kiến tạo. Trong đó Nhâm Mạnh Dũng cùng Oh Se-hun (U23 Hàn Quốc) đứng thứ 2 với 9 cú sút. 2 cầu thủ sút nhiều nhất tính tới tứ kết U23 châu Á là Jasurbek Jaloliddinov (U23 Uzbekistan) và Wakaa Ramadhan (U23 Iraq). Trong số này chỉ có chân sút của đội chủ nhà là còn cơ hội nối dài thống kê này vì còn được chơi bán kết.

Về số kiến tạo, hậu vệ Phan Tuấn Tài đang cùng Mostafa Tarek (U23 Qatar), Takashi Uchino (U23 Nhật Bản), Khojimat Erkinov (U23 Uzbekistan) và Moamel Abdulridha Ogaili (U23 Iraq) dẫn đầu giải, với 2 đường chuyền dẫn tới bàn thắng.