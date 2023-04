Chi Pu xuất hiện trong trailer chương trình đình đám Trung Quốc

Ngày 28/4, chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tung trailer giới thiệu chương trình. Chi Pu xuất hiện trong trailer và cùng các thí sinh hát ca khúc chủ đề. Thí sinh Việt Nam xuất hiện chớp nhoáng, chỉ vài giây nhưng thu hút sự chú ý với ngoại hình sáng. Trong trailer, cô nói bằng tiếng Việt: “Vẻ đẹp đầu tiên Chi cảm nhận được là về con người ở đây". Chương trình bắt đầu ghi hình từ đầu tháng 4.

Những ngày qua, Chi Pu mở tài khoản trên trang mạng xã hội Trung Quốc đồng thời liên tục đăng ảnh chụp tại đây.

Trước đó, một blogger Trung Quốc đưa tin ở vòng đầu tiên, Chi Pu cùng đội Ella (S.H.E), diễn viên Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Họ biểu diễn ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh và thậm chí giành chiến thắng trước nhóm đối thủ.

Theo 163, chương trình năm nay có sự tham gia của 33 thí sinh gồm những nghệ sĩ nổi tiếng như Tạ Na, Cung Lâm Na, Trương Gia Nghê, Lưu Tích Quân, Ngô Thiến, Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, nữ diễn viên Hàn Quốc Choo Ja Hyun, Amber (cựu thành viên nhóm f(x))…

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ do Mango TV thực hiện. Trong chương trình, các ca sĩ nữ trên 30 tuổi cạnh tranh nhau để được công chúng quan tâm trở lại và ra mắt trong nhóm nhạc dự án. Trong các mùa trước đó, chương trình đều đạt tỷ suất người xem cao và lọt top những game show nổi tiếng nhất năm tại Trung Quốc. Qua đó, Vương Tâm Lăng, Jessica Jung, Jia… cũng vực dậy sự nghiệp và thu về hàng loạt hợp đồng quảng cáo.

