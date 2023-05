Chi Pu xếp hạng cao sau màn giật váy ở game show Trung Quốc

Chi Pu biểu diễn ca khúc "Đóa hoa hồng" ở vòng đầu tiên của Đạp gió 2023. Cô xếp hạng 8 trong tổng số 33 chị em.

Chi Pu hát tiếng Việt ở game show đình đám Trung Quốc Chi Pu chọn ca khúc "Đóa hoa hồng" để ra mắt ở Đạp gió 2023. Tiết mục của cô được các thí sinh trong show khen ngợi.

Ngày 5/5, tập đầu tiên của Đạp gió 2023 chính thức lên sóng trên Mango TV. Đây là mùa thứ 4 của chương trình đình đám Trung Quốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Mùa năm nay càng thu hút sự chú ý của khán giả Việt khi có sự tham gia của Chi Pu.

Ở tập đầu tiên, Chi Pu biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng. Chất giọng còn yếu nhưng cô nhận số điểm cao nhờ khả năng trình diễn và vũ đạo khá tốt. Cảnh nhiều lần giật váy của cô khiến các chị em thốt lên ngạc nhiên.

Chi Pu xếp hạng 8 trong số 33 thí sinh

Tập đầu tiên chủ yếu ghi lại cảnh 33 chị em tới địa điểm ghi hình và làm quen, trò chuyện với nhau. Ngay khi gặp gỡ các chị em của Đạp gió 2023, Chi Pu giao tiếp tự nhiên dù khác biệt ngôn ngữ, văn hóa. Cô cũng bày tỏ sự mến mộ với thần tượng từ thuở nhỏ là Ella (thành viên nhóm S.H.E). Đáp lại, Ella tâm sự cô cảm thấy cảm động trước sự yêu mến của thế hệ đàn em.

Ở tập đầu tiên, 33 chị em của Đạp gió trình diễn tiết mục cá nhân. Khi được MC Huỳnh Hiểu Minh gọi tên, Chi Pu cho biết cô rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, các chị em liên tục cổ vũ cô. Khi được hỏi lý do tới Trung Quốc tham gia chương trình, Chi Pu cho biết cô muốn thử thách với những điều mới mẻ.

Ở vòng đầu, cô chọn biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Chi Pu vẫn còn hạn chế bởi chất giọng khá mỏng, yếu và làn hơi chưa đủ khỏe khiến nốt cao mờ. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1993 giữ được sự ổn định suốt phần trình diễn với ngoại hình sáng sân khấu. Cô gây ngạc nhiên cho các thí sinh bởi thần thái trình diễn tự tin, vũ đạo đẹp mắt và đặc biệt màn lột váy ấn tượng. Họ thậm chí hét lên: “OMG” và khen ngợi Chi Pu xinh đẹp.

Chi Pu có nhiều lần giật váy khi biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng trong vòng đầu tiên của Đạp gió 2023. Ảnh: Mango TV.

Màn trình diễn của Chi Pu nhận được 359 điểm và đứng thứ 8 trên tổng số 33 thí sinh. Ella (thành viên nhóm S.H.E) đứng đầu với số điểm 384. Đây là kết quả không khó dự đoán bởi Ella có thực lực, đã làm cố vấn trong nhiều chương trình âm nhạc.

Theo Sina, Ella và S.H.E là biểu tượng cho thời thanh xuân của thế hệ khán giả những năm 1980, 1990. S.H.E đến nay chưa có nhóm nhạc nữ nào vượt mặt về thành tích. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng Ella thậm chí sẽ là Vương Tâm Lăng thứ hai của chương trình. Tuy nhiên, Sina nhận định S.H.E thậm chí có nhiều bài hát nổi tiếng hơn cả Vương Tâm Lăng.

Ella biểu diễn bài hát Brown Eyes đã gắn liền với tên tuổi của S.H.E bằng giọng hát nội lực và cảm xúc.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Amber - thành viên nhóm f(x) với 379 điểm, Lư Tĩnh San (375 điểm), MC Tạ Na (374 điểm), Tôn Duyệt (371 điểm)…

Từ các vòng tiếp theo, 33 chị em được chia thành nhóm để biểu diễn. Theo tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trước đó, ở vòng tiếp theo, Chi Pu cùng nhóm với Ella và họ xếp hạng cao nhất.

Ê-kíp Đạp gió chủ động liên hệ với Chi Pu

Theo đại diện của Chi Pu, ê-kíp của chương trình Đạp gió 2023 theo dõi cô từ rất lâu trước đó. Họ cũng từng xem các sản phẩm của Chi Pu và video cover bài hát tiếng Trung cùng những game show, dự án phim ảnh cô tham gia.

"Tất nhiên nếu không đủ tiêu chí, họ sẽ không gửi lời mời. Có lẽ khi theo dõi hành trình của Chi Pu, ê-kíp đã thấy được sự phù hợp với show. Họ chỉ gửi lời mời đến một mình Chi Pu thay vì tìm kiếm ai khác ở Việt Nam. Đó là điều ê-kíp đã chia sẻ sau một tập ghi hình. Họ nói với chúng tôi cảm thấy tự hào khi mời Chi Pu tham gia chương trình này", đại diện Chi Pu cho biết.

Chi Pu là giọng ca Việt đầu tiên tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ảnh: Mango TV.

Quản lý của Chi Pu tiết lộ thêm đến tiết mục thứ 2, Chi Pu nhận được đánh giá tích cực từ ê-kíp. Họ thậm chí cho biết Chi Pu là nhân tố đang tìm kiếm.

Về những nghi vấn xoay quanh giọng hát của Chi Pu, quản lý của giọng ca Anh ơi ở lại cho biết: "Chương trình không tìm một nghệ sĩ có chất giọng hay. Họ tìm nghệ sĩ toàn năng có thể diễn, hát được, ngoại hình sáng và biết tương tác với mọi người, làm bật được đời sống cá nhân. Với tiêu chí đó, chúng tôi hy vọng Chi có thể đi xa. Tuy nhiên, chúng tôi không dám nói trước kết quả sẽ ra sao".

Đại diện của Chi Pu nói thêm chương trình có tổng cộng 12 tập phát sóng trong 3 tháng. Mỗi tập ghi hình thường kéo dài khoảng 8-12 ngày. Ngoài phần trình diễn trên sân khấu, ê-kíp còn ghi hình cảnh sinh hoạt của các chị em ở nhà chung. Do đó, quá trình ghi hình mỗi tập rất dài. Ở nhà chung, các chị em không được tiếp xúc với ê-kíp bên ngoài mà phải tự bàn bạc, lên ý tưởng, sắp xếp bài vở tập luyện.

“Vào ngày ghi hình, các nghệ sĩ bị 'nhốt' trong không gian kín. Ngay cả ê-kíp riêng của các nghệ sĩ cũng không được vào trong. Sau 22h, các ê-kíp mới tới đón nghệ sĩ trở về. Khi mở cửa, ai cũng chạy ùa ra ôm thành viên trong đội như em bé được cha mẹ đón về. Có 6 tiếng ghi hình nhưng mọi thứ đều mới mẻ vì chúng tôi là nghệ sĩ nước ngoài ở Trung Quốc", ê-kíp của Chi Pu kể.