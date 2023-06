Chi Pu thăng hạng, vượt nhiều sao Trung Quốc sau tiết mục gợi cảm

Chi Pu vượt qua Amber, Tạ Na, Thái Thiếu Phân… để vươn lên vị trí thứ 4 ở Đạp gió 2023. Đây là thứ hạng cao nhất của cô ở chương trình.

Sau vòng công diễn 3 bị tụt xuống hạng 9, ở tập mới nhất của Đạp gió lên sóng vào 30/6, Chi Pu đã lấy lại phong độ và vươn lên hạng 4 với 182 bình chọn. Cô có được thành tích này sau tiết mục Shut Up And Dance (biểu diễn cùng Ella, Jia) ở vòng công diễn 4. Như vậy thứ hạng cá nhân của Chi Pu từ đầu chương trình tới giờ lần lượt là 8, 7, 4, 9 và 4. So với công diễn 3, Chi Pu tăng 5 hạng ở công diễn 4.

Ba vị trí đầu tiên sau công diễn 4 thuộc về Ella (hạng 1), Maria (hạng 2) và Chu Châu (hạng 3). Như vậy Chi Pu thậm chí đạt hạng cao hơn cả Tạ Na, Amber cùng nhiều ngôi sao khác như Thái Thiếu Phân, Giả Tịnh Văn… Trong đó, Tạ Na thậm chí được mệnh danh MC quốc dân ở Trung Quốc. Choo Ja Hyun xếp hạng 22 và phải chia tay chương trình.

Hình ảnh Chi Pu trong tiết mục Shut Up And Dance. Ảnh: Mango TV.

Trong tiết mục Shut Up And Dance, Chi Pu cùng Ella và khách mời Jia thể hiện vũ đạo đẹp mắt, thần thái lôi cuốn. Giọng hát của Chi Pu cũng tiến bộ. Ngoài màn đu dây để di chuyển từ sân khấu trên cao xuống dưới, bộ 3 còn khoe những động tác quyến rũ, gợi cảm.

Theo luật chơi của Đạp gió 2023, tại mỗi vòng công diễn, khán giả tại trường quay bình chọn 2 lần. Lần đầu là bình chọn cho nhóm và kết thúc vòng công diễn, họ tiếp tục bình chọn một lần nữa cho cá nhân mỗi tỷ tỷ.

Hiện tại, 21 tỷ tỷ tiếp tục chọn đội, bài hát để vào vòng tiếp theo là công diễn 5.