Màn hình của iPhone 12 sử dụng tấm nền OLED, độ bền cao hơn nhờ phủ lớp ceramic thay cho kính thông thường.

Apple đã công bố chi phí thay màn hình cho bộ đôi iPhone 12 và 12 Pro vừa được bán ra khi hết bảo hành. Theo đó, giá thay màn hình cho iPhone 12 Pro vẫn giữ mức 279 USD so với iPhone 11 Pro, dù màn hình của iPhone 12 Pro được phủ lớp ceramic giúp tăng độ bền.

Mức giá 279 USD cũng được áp dụng cho màn hình của iPhone 12. Năm ngoái, chi phí thay màn hình cho iPhone 11 là 199 USD . Trong khi đó, phí sửa chữa những hư hỏng khác tăng 50 USD lên mức 449 USD .

Chi phí thay màn hình của iPhone 12 là 279 USD . Ảnh: Apple.

So với iPhone 11, giá thay màn hình cho iPhone 12 đã tăng 80 USD . Theo The Verge, nhiều khả năng lý do bởi iPhone 12 sử dụng màn hình OLED đắt tiền hơn LCD. Đối với iPhone 12 Pro, mức giá 279 USD để thay màn hình được giữ nguyên từ iPhone X.

Những chiếc iPhone 12 mua gói bảo hiểm AppleCare+ sẽ được hỗ trợ thay màn hình với giá ưu đãi là 29 USD , bằng với những năm trước.

Apple cho biết màn hình của iPhone 12 được phủ lớp ceramic, mang đến “độ cứng hơn bất cứ loại kính trên smartphone” với khả năng bảo vệ máy khi bị rơi tốt hơn 4 lần.

Đối với chi phí sửa chữa các hư hỏng khác, mức giá 549 USD của iPhone 12 Pro không thay đổi so với iPhone 11 Pro. Tuy nhiên đối với iPhone 12, mức phí 449 USD đã tăng 50 USD so với iPhone 11. Những chiếc iPhone có AppleCare+ được áp dụng giá 99 USD .

Chi phí thay màn hình khi hết bảo hành cho iPhone X trở về sau. Ảnh: Apple.

Được Apple ra mắt vào 0h 14/10 (giờ Việt Nam), iPhone 12 mini có giá khởi điểm tại Mỹ (bản quốc tế) là 729 USD , trong khi iPhone 12 là 829 USD . Các bản iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có giá lần lượt 999 USD và 1.099 USD cho tùy chọn dung lượng thấp nhất (128 GB).

Ngày 16/10, Apple đã cho đặt trước iPhone 12 và 12 Pro tại hơn 30 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản… Dự kiến từ 23/10, các sản phẩm đầu tiên sẽ đến tay người dùng. Một số nước như Hàn Quốc, Ấn Độ sẽ cho đặt trước iPhone 12 và 12 Pro từ 30/10.